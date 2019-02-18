山林活動影響台灣水鹿生態　太管處籲勿在山區留下廚餘食物

▲研究團隊指出，人類的食物並不適合野生動物，水鹿取食人類排泄物及廚餘，將危及野生台灣水鹿的健康及生態行為。（圖／太管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處去年委託國立屏東科技大學針對南湖山區及奇萊山區遊客活動對中大型哺乳動物的影響進行評估，研究發現，南湖群峰常見的中大型哺乳動物有水鹿、山羊、山羌、野豬、獼猴、黃鼠狼等，大部分野生動物的活動時間、分布、族群數量及行為受遊客影響的程度較少，但台灣水鹿例外。

登山是人們親近自然極佳的方式之一，登山過程中隨時有機會遇見各種野生動物，人在山上的活動也可能對野生動物造成干擾，而留在山上的排泄物或廚餘，更有機會成為野生動物的食物，影響到牠們的健康及生態行為。

請繼續往下閱讀...

台灣水鹿是白天及晚上都會活動的野生動物，然而登山過程中白天遇到水鹿的機率較低，反而夜間常可以發現台灣水鹿靠近山屋或帳篷，主要原因是水鹿在白天會刻意避開登山客，但晚上山友進入山屋或帳篷休息後，水鹿便會靠近在周邊覓食，從人類的排泄物中攝取礦物質，雖然牠是植食性動物，也取食登山活動中留下的廚餘。

依據研究發現，有些水鹿可能已經習慣這樣的覓食方式，值得特別注意，因為人類的食物並不適合野生動物，這將危及野生台灣水鹿的健康及生態行為。

在太魯閣國家公園區內健行登山的過程中，有機會遇見野生動物是令人振奮的事，而野生動物的可見率高，這正代表數十年來全民長期參與保育的珍貴成果。太魯閣國家公園管理處表示，非常歡迎民眾走入國家公園登山健行，但也請大家實踐無痕山林的理念，不要在山區留下食物廚餘及任何物資，排泄物也請務必妥善處理。

研究團隊今年將於奇萊山區繼續進行相關研究，太管處也請民眾配合，如果在山區看到研究團隊架設研究用的相機或設備，請不要碰觸並儘速離開，以免影響研究進行。