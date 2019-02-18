港女搭機來台偷「20萬元藍眼波斯貓」　藏懷裡裝孕婦闖關出境

▲香港籍李姓女子愛貓成癡，竟搭機來台偷走2隻價值20萬元波斯貓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

香港籍女子日前向新北市三峽區一家「愛的貓舍」訂購3隻白色波斯貓，但業者後來發現之前賣她的那隻貓照顧並不理想，加上家裡原已養5隻貓，認為無法給好的照顧環境，因此退費拒絕交易；港女愛貓成癡心有不甘，竟在年初一從香港搭機來台，到貓舍偷走2隻身價各10萬以上的白毛藍眼波斯貓，得手後直奔機場，將貓藏在懷裡佯裝孕婦闖關出境；業者發現後調閱監視器報警，警方依竊盜罪函送偵辦。

▼香港籍李姓女子搭機來台偷2隻價值20萬波斯貓，犯行都被監視器拍下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，香港籍李姓女子（35歲）相當愛貓，2018年7月間，向新北市三峽區張姓女子開設的「愛的貓舍」，購買一隻貓帶回香港飼養；事後又付了14萬元訂了3隻波斯貓，甚至為了更了解貓的習性及飼養技巧，來台借住在貓舍10天。

業者張女後來發現，之前賣給她的那隻貓並未得到良好照顧，加上李女家中已經養了5隻貓，實在不適合再養3隻貓，於是退還14萬訂金拒絕再販售貓給她，沒想到竟引起李女不滿，計畫來台偷貓。

▼香港籍李姓女子搭機來台偷2隻價值20萬波斯貓，將貓藏懷裡闖關出境，犯行都被監視器拍下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2月5日大年初一下午4時許，李女搭乘飛機從香港飛來台灣，搭乘計程車直奔三峽，由於李女曾到貓舍借住，熟知地形，下車後走到店家一樓窗邊，持刀劃破紗窗，不到15分鐘，偷走2隻價值各10萬元以上的名種白毛波斯貓，其中一隻藍眼貓更是張姓業者心愛的非賣品。

▼香港籍李姓女子搭機來台偷2隻價值20萬波斯貓，此隻為張姓業者心愛的藍眼波斯貓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李女行竊得手後，火速前往桃機，先到廁所將2隻貓藏在懷裡，穿上黑色寬鬆大衣，佯裝成孕婦直接通過海關，成功搭機返回香港。張姓業者當天晚間7時許發現愛貓遭竊，立即報警並調閱監視器，一看得知是李女所為，但為時已晚，早已闖關出境。

▼香港籍李姓女子搭機來台偷2隻價值20萬波斯貓，另一隻名種白毛波斯貓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事後張姓業者完全聯繫不上李女，後來透過香港友人到李女家中找貓，她還矢口否認偷竊行為；業者越想越氣，直接將社區拍攝到的監視器影片貼文臉書，李女這才坦承犯行，立即將2隻波斯貓送到香港友人住處，並苦苦哀求放他一馬。

警方調查，證實香港籍李姓女子確實在2月5日下午3時20分搭乘長榮班機BR868班機抵台，同一天晚間7時搭乘長榮BR809班機返回香港，加上貓舍負責人張女指認無誤，將李女依竊盜罪嫌函送新北地檢偵辦。

▼香港籍李姓女子搭機來台偷2隻價值20萬波斯貓，將貓藏懷裡闖關出境，犯行都被監視器拍下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼香港籍李姓女子曾來台在愛的貓舍借住10天，熟悉地形，竟搭機來台偷貓 。（圖／記者陳以昇翻攝）