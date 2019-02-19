　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

官員告狀柯文哲預算遭擋！藍議員還原：許淑華幫忙後只刪200萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲爆粗口飆罵議員許淑華，引起各界議論，事後許淑華受訪痛哭。對此，國民黨議員游淑慧在政論節目中還原當時審預算的真相，「是許淑華讓預算只刪25％」，結果事後卻遭官員告狀。

游淑慧透露，這筆預算是106年的預算，兩年前的預算，當時藍綠議員都想全數擱置這筆預算，但是因為有官員遊說，因此許淑華才折衷幫忙，讓這筆預算只刪了200萬，佔總預算的25％。

游淑慧認為，從這件事可以看出，北市府工務局公園處長黃立遠嚴重失格，沒有把事情做好，就說議員刪預算是政治操作，把這件事拿出來卸責。

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）

▲台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）

黃立遠17日向台北市長柯文哲提到，某件案被議員許淑華當成政治議題操作，結果柯文哲聽到後脫口罵出一字髒話「X」，事後許淑華也出面痛批黃立遠。對此，許淑華18日出面痛哭表示，「我們只是幫民眾好好把關，我們不知道要承受這樣的羞辱。」

事後，黃立遠出面道歉，造成許議員的困擾跟誤會，「我本人代表我個人對於我自己的認知錯誤，給許淑華議員困擾，跟許淑華議員道歉」，昨天在行走中，市長很關心台北市杜鵑花的狀況，希望打造台北市為杜鵑花城，因此他們盡量完成市長的願望。

公園處也發聲明指出，106年11月30日工務委員會審查預算時，因數位議員對種植杜鵑花的效果及範圍有意見，因此，暫擱該筆826萬元預算，但其後工務局努力溝通後，議員勉為接受，但附帶決議隔年不得再編列該筆預算，該筆預算最後政黨協商時以600萬元法定預算通過，並在107年執行該筆預算。

▲▼許淑華痛哭。（圖／記者楊亞璇攝）

▲許淑華痛哭。（圖／記者楊亞璇攝）

ET快訊
羅志祥被潮牌嗆：衣服不適合諧星穿！淚揭創STAGE心血「我不
單身水餃女神「透深V一直捏」　網友瘋搶：想當那餡料
快訊／CNN專訪：蔡英文將參選2020總統大選

關鍵字：柯文哲,許淑華,游淑慧

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

簽和平協議「先過公投」 藍委嗆：回到蔣經國年代？

吳敦義拋兩岸和平協議、發消費券　蘇貞昌：選舉啦！

韓國瑜累垮！　韓冰不捨「爸爸直播沒喝醉」：會逼他早點睡覺

高官退將赴陸擬管制15年　蘇貞昌撂話：應終身限制

蘇嘉全戶頭多出兩筆鉅款？內政部：是國慶籌備專戶

「程序正義遭污染」 陳師孟籲蔡英文：應該特赦陳水扁！

Kolas接擁核人士戰帖　請勇敢回答「核廢料要放在哪裡？」

民團批公投法亂象淪政黨操弄工具　提6修法方向

喊話要韓國瑜撐住　柯文哲：他的包袱一定比我更重

「紅眼」韓國瑜夜宿彌陀漁會　韓粉心疼舉牌「假日把市長關起來」

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

簽和平協議「先過公投」 藍委嗆：回到蔣經國年代？

吳敦義拋兩岸和平協議、發消費券　蘇貞昌：選舉啦！

韓國瑜累垮！　韓冰不捨「爸爸直播沒喝醉」：會逼他早點睡覺

高官退將赴陸擬管制15年　蘇貞昌撂話：應終身限制

蘇嘉全戶頭多出兩筆鉅款？內政部：是國慶籌備專戶

「程序正義遭污染」 陳師孟籲蔡英文：應該特赦陳水扁！

Kolas接擁核人士戰帖　請勇敢回答「核廢料要放在哪裡？」

民團批公投法亂象淪政黨操弄工具　提6修法方向

喊話要韓國瑜撐住　柯文哲：他的包袱一定比我更重

「紅眼」韓國瑜夜宿彌陀漁會　韓粉心疼舉牌「假日把市長關起來」

簽和平協議「先過公投」 藍委嗆：回到蔣經國年代？

媽戒指掉進水槽縫！「超強隊友」巧手撈出...千萬名網友跪了

HBL／8強病毒來亂　光復啟動隔離大戰

HBL／一日一場館也沒差　普門女將心理建設迎2連勝

橘髮摩洛哥女思父當街暴走！　警民接力秀英文溝通送醫

航空展彩排！印度2特技飛機空中「相撞墜毀」　驚悚畫面曝光

爸扛36公斤鬆獅犬下樓「差點閃到腰」　囧囧萌當獅子王

張軒睿認了和Selina「有火花」　分手林明禎睡覺療傷

黃健瑋結婚7年都在「磨合期」　把楊謹華老公當榜樣

爽買巨無霸冰淇淋！老兄「一拍變遺照」超悲劇　萬人笑慘：很療癒

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

政治熱門新聞

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

台南立委補選藍綠激戰　沈富雄：..

柯文哲關鍵時刻真心話：韓國瑜比..

黃重諺酸韓國瑜　「喝醉的土包子..

電爆英文老師　蔡英文完美示範C..

肉粽店變色了　改挺會做事的人

被暗酸喝醉的土包子　韓國瑜上火..

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

韓國瑜健康亮紅燈　會議、發紅包..

夜宿漁村　韓：市長不能離開基層

陸戰隊上士當「播客」喊冤、談軍..

韓國瑜鬼混說　呂秀蓮：再半年他..

高雄酒吧發表「強力聲明」切割韓..

回應李家同批評　韓國瑜：請做田..

更多熱門

相關新聞

幕後／美方年前會柯P　談國防盼回歸徵兵制

台北市長柯文哲近來頻頻針對「總統職權」的國防議題發表意見，特別是國防部才推動不久的募兵制問題，直言「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？」，事後表示是「美國老大哥」的意見。據了解，近期積極籌備3月訪美行的柯，與美方互動多，農曆年前美方涉台單位就悄悄拜會北市府，過程中便談及台灣在大陸壓力下採取募兵制恐面對的問題，讓軍隊「更小、更昂貴」，也希望台灣能將募兵制視為實驗，之後回到傳統的徵兵制度。

首度「柯侯會」週六登場　兩人互動受矚目

邱顯智：時力不挺柯文哲、不找柯站台

謝龍介：論民調2020是韓國瑜選

募兵制聽從美國意見？國防部回應

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

羅志祥退STAGE爆內幕　工作人員12字開嗆

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

女星IU分享獨家「快速入睡法」

蘿莉塔認了：避孕藥吃10年

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面