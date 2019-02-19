官員告狀柯文哲預算遭擋！藍議員還原：許淑華幫忙後只刪200萬

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲爆粗口飆罵議員許淑華，引起各界議論，事後許淑華受訪痛哭。對此，國民黨議員游淑慧在政論節目中還原當時審預算的真相，「是許淑華讓預算只刪25％」，結果事後卻遭官員告狀。

游淑慧透露，這筆預算是106年的預算，兩年前的預算，當時藍綠議員都想全數擱置這筆預算，但是因為有官員遊說，因此許淑華才折衷幫忙，讓這筆預算只刪了200萬，佔總預算的25％。

游淑慧認為，從這件事可以看出，北市府工務局公園處長黃立遠嚴重失格，沒有把事情做好，就說議員刪預算是政治操作，把這件事拿出來卸責。

▲台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）

黃立遠17日向台北市長柯文哲提到，某件案被議員許淑華當成政治議題操作，結果柯文哲聽到後脫口罵出一字髒話「X」，事後許淑華也出面痛批黃立遠。對此，許淑華18日出面痛哭表示，「我們只是幫民眾好好把關，我們不知道要承受這樣的羞辱。」

事後，黃立遠出面道歉，造成許議員的困擾跟誤會，「我本人代表我個人對於我自己的認知錯誤，給許淑華議員困擾，跟許淑華議員道歉」，昨天在行走中，市長很關心台北市杜鵑花的狀況，希望打造台北市為杜鵑花城，因此他們盡量完成市長的願望。

公園處也發聲明指出，106年11月30日工務委員會審查預算時，因數位議員對種植杜鵑花的效果及範圍有意見，因此，暫擱該筆826萬元預算，但其後工務局努力溝通後，議員勉為接受，但附帶決議隔年不得再編列該筆預算，該筆預算最後政黨協商時以600萬元法定預算通過，並在107年執行該筆預算。

▲許淑華痛哭。（圖／記者楊亞璇攝）