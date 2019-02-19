▲ 靠健保卡猜中提款卡密碼，男盗領46萬花到僅剩3萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區1名蔡姓女子因農會提款卡遺失，向農會辦理掛失手續時，竟發現戶頭裡46萬餘元存款，僅剩581元。警方18日查獲羅姓嫌犯，他供稱撿到提款卡，依據蔡女健保卡末六碼，猜中密碼盜領，買了金飾、手錶後，身上只剩3萬多元，全案警訊後將他函送基隆地檢署偵辦。

金山警分局金山派出所日前受理蔡姓女子到所報案，稱其名下的農會存款被盜領，蔡女要轉帳時，才發現金融提款卡不見，向農會辦理掛失，赫然發現帳戶內僅剩581元，短少了46萬元。

蔡女向農會調閱交易明細後發現，自1月14日起開始提領至19日止6天，總共被盜領17筆，14筆在金山農會提領，另外3筆遠在桃園平鎮農會領取，合計共46萬元餘元。經警方詢問，蔡女表示，平時未曾將提款卡交給他人，也未曾告訴他人密碼，對於帳戶內款項遭提領一無所知。

根據監視器畫面，清楚看到該竊嫌戴著口罩，走進農會提款機，拿著偷來的提款卡，他正在ATM提款，但提出來的款都是別人的，這盜領過程全被拍下，將戶頭裡的錢盜領一空，還不時注意上頭監視器。

18日警方獲報轄區疑為盜領存款男子，警方在男子身上取出蔡女的提款卡，羅嫌供稱，是在路上撿到蔡女的提款卡以及健保卡等，依據健保卡上末6碼，才順利盗領款項，把不法所得拿去買金飾、手錶等，只剩3萬多元。

▲▼ 靠健保卡猜中提款卡密碼，男盗領46萬花到僅剩3萬。（圖／記者郭世賢攝）