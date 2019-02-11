▲ 中角沙珠灣拚國際級衝浪基地，觀光局長周永暉：積極落實願景。（圖／觀光局北觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

交通部觀光局局長周永暉10日上午，率領北海岸及觀音山國家風景區管理處視察金山中角沙珠灣基地，實地針對觀光遊憩及服務設施建置，除整體環境改善外，相關遊客服務設施提升、入口意象的營造及自行車道串連等，並推廣衝浪及水上運動，積極落實行政院蘇院長及交通部林部長，打造中角沙珠灣國際級衝浪基地願景。

北觀處表示，10日下午金山區萬壽里長朱陳旺及在地居民自發性淨灘清除海漂垃圾，現場居民不畏風雨，超過50名在地民眾共襄盛舉，清出約200公斤的垃圾，觀光局北觀處更貼心準備雨衣及紀念帽，以感動服務鼓勵民眾，淨灘及海洋保育。

▲ 金山區萬壽里長朱陳旺及在地居民自發性淨灘清除海漂垃圾。

觀光局局長周永暉表示，在交通部指導下，以跨部會整合，將如期如質落實推動政策，協助衝浪運動產業及地方發展，有關周邊環境（含自行車道）改善，及營造既有雙嶼意象為遊憩打卡點等，將由北觀處速納入年度工程設計辦理。

周永暉指出，有關國際級衝浪基地建置涉及都市計畫變更、計畫道路徵收闢建、指定建築線及建築物建照申請等，尚涉及新北市政府權責，需新北市政府大力協助。另尚涉及農委會保安林解編，及體育署衝浪運動基地新建等作業，尚須農委會及體育署協助辦理。

周永暉說，特別至現地慰勞北觀處同仁，鼓勵同仁積極打造中角沙珠灣為國際級衝浪基地，迎接國內外選手及遊客，帶動在地水域遊憩觀光。

▲ 現場居民不畏風雨，超過50名在地民眾共襄盛舉，清出約200公斤的垃圾。