獨／金山蔡女農會提款卡遺失　口罩男刷17筆領46萬「剩581元」

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區1名蔡姓女子，因農會提款卡遺失，向農會辦理掛失手續時，竟發現戶頭裡46萬餘元存款，僅剩581元，民眾提供監視器畫面，希望大家指認，這名半蒙面的大盜。

▲ 竊嫌金山農會盜領46萬，影像曝光盼有待指認。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山警分局金山派出所日前受理蔡姓女子到所報案，稱其名下的農會存款被盜領，蔡女要轉帳時，才發現金融提款卡不見，向農會辦理掛失，赫然發現帳戶內僅剩581元，短少了46萬元。

蔡女向農會調閱交易明細後發現，自1月14日起開始提領至19日止6天，總共被盜領17筆，14筆在金山農會提領，另外3筆遠在桃園平鎮農會領取，合計共46萬元餘元。經警方詢問，蔡女表示，平時未曾將提款卡交給他人，也未曾告訴他人密碼，對於帳戶內款項遭提領一無所知。

根據監視器畫面，清楚看到該竊嫌戴著口罩，走進農會提款機，拿著偷來的提款卡，他正在ATM提款，但提出來的款都是別人的，這盜領過程全被拍下，將戶頭裡的錢盜領一空，還不時注意上頭監視器。

▲▼ 竊嫌金山農會盜領46萬，影像曝光盼有待指認。（圖／記者郭世賢攝）

▼ 竊嫌金山農會盜領46萬，影像曝光盼有待指認。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）