陳國恩接海巡署長　強調接地氣成立「CGA署長室」

▲今天19日上午，海委會主委李仲威把印信交給陳國恩，陳正式接任海巡署長一職。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海洋委員會海巡署19日上午舉行新任署長布達典禮，由海洋委員會主任委員李仲威主持，曾任警政署長、國安局副局長的陳國恩接下印信宣誓就任成為海巡署第7任署長、也是行政院海洋委員會成立後第2任署長。

李仲威致詞表示，海巡署成立19年來，在所有同仁的努力下，建立了優良厚實基礎，對「海域治安」、「維護漁權」、「救生救難」、「海洋事務」及「海洋保育」等五大核心任務，始終秉持維護國家利益及人民福祉的立場，而且成效優異。

陳國恩表示，接任海巡署長後，對五大核心任務，未來除將持續推動外，防範非洲豬瘟入侵為當前重點工作，將持續秉持「最嚴謹的態度、最高的標準、寧可多做不可少做、長期作戰準備」四大原則，務使疫病阻絕於境外。

並遵循蔡總統「國艦國造」政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫」及籌補「紅外線熱影像系統」及「旋翼型無人飛行載具」等智慧科技配備，強化任務執行效能。另依據蘇院長的指示加強與民眾溝通，做好積極解決民怨的工作，把海巡署塑造成更堅強的專業團隊。

陳國恩並同時宣布、即日起海巡署將成立「CGA署長室粉絲專頁」，對內聆聽同仁心聲，對外虛心接受民眾建議，戮力維護漁民權益，要讓海巡署成為一個「接地氣」機關。陳國恩歷來行政風格重視溝通，他認為每一同仁都是海巡署重要的一份子，所以比照以往在警政署成立NPA署長室的經驗，希望透過開放的社群平台與基層充分對話。