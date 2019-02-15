海委會新主委李仲威真除　「正確的路走對，把對的事情做好」

▲海委會新任主委李仲威（右）上任，宣示「走正確的道路」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

海洋委員會新任主任委員李仲威真除代理，從今年1月起擔任海洋委員會代理主任委員，具有海洋實務經驗的他，也具有海軍背景及豐富行政歷練，現在真除後，李仲威表示將會持續推動海洋相關事務。

行政院政務委員羅秉成，南下為海洋委員會新任主任委員李仲威新職布達時提及「實事求是的工作態度、執行力，相信海洋委員會及所屬在其帶領下，應該會在很短時間帶領海洋委員會走出新格局」。尤其海洋事務繁雜多元，亟具專業性，且業務涉及各目的事業主管機關，諸如海岸及海域管理、海洋文化、海洋教育、海洋科技研究、觀光遊憩等事項。羅政務委員希望海洋委員會能透過溝通協調、群發揮政府一體之精神，以海洋永續為前提，統籌整體海洋政策，推動海洋資源開發、管理及利用，並強化海域及海岸秩序維護，保護海洋生態環境，加強海洋科技研究發展，完善海洋人才培育體系，促進海洋文化發展，以確保我國海洋權益。讓海洋台灣，能夠揚帆啟航。

▲海委會新任主委李仲威上任，宣示「走正確的道路」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新任主任委員李仲威表示，海洋委員會自成立後，在前任黃主任委員的領導下，在各項工作執行上已奠定良好基礎，大家必須站在巨人的肩膀更上層樓，互助合作，持續推動各項海洋事務，特別是海洋基本法及國家海洋政策白皮書，攸關未來國家整體海洋發展，希望能統合各部會的力量，爭取國人支持，達到海洋立國的目標，把正確的路走對，把對的事情做好。



