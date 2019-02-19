沙鹿女老師「離奇消失」第5天　校方動員警不排除搜山

▲女老師上班途中失去蹤跡，警方、校方等民間團體持續搜索中。（圖／東森新聞，下同）

記者陳玉／台中報導

任職於沙鹿區某國中的吳姓女老師，15日騎車上班途中竟失去蹤跡，學生等不到老師聯絡家屬才報警處理。據監視器顯示，女老師出門5分鐘後突然往反方向騎了3公里，橫跨台灣大道後往紅竹巷向山上騎；警方表示，目前仍無尋獲吳女，未來不排除進行搜山行動。

▲監視器錄下女老師15日騎車上班身影，目前仍尚未尋獲蹤跡。

清水警分局沙鹿所長林駿騏表示，15日接獲吳女家屬報案，稱吳女當日出門上班後就不見蹤影，而吳女未攜帶手機在身上；據調閱監視器，吳女出門5分鐘後，突然朝平時上班路線的反方向騎了3公里，橫跨台灣大道後從紅竹巷往上騎，而該地偏避調不到監視器，目前警方仍持續調閱中，未來不排除進行搜山行動。

《ETtoday新聞雲》記者也致電詢問女老師任職學校，該校蔡姓學務主任表示，自16日起就開始協助家屬協尋，近日只要校內有空堂的老師、曾被吳女任教過的校友都自發性加入尋找行列，出動人數超過30人，19日已朝台中國際機場方向尋找，並沿途請住宅或店家提供監視器畫面，期望快點找到女老師。

▲女老師橫跨台灣大道往紅竹巷朝山上騎，因地處偏避無監視器，目前仍在調閱中。

據吳女家屬提供資料，吳女15日早上7點22分出門，從興益路往興安路左轉，過鐵路平交道直行，過沙田路口，四平街鎮南路口等紅燈，右轉鎮南路直行，過中油加油站，鎮南路左轉北勢東路後，北勢東路直行過江蘇牛肉麵。

吳女騎乘白底橘邊的三陽機車，車號為509GUK，當天穿著橘色上衣、暗紫色防風外套、淺色牛仔褲及深色安全帽，如民眾有相關訊息可電洽0930-007227吳小姐。