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「搭火車環島少年」北捷找到　警車化身「龍貓公車」載母尋兒

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▲找到了！少年「搭火車環島」離家　悠遊卡紀錄助警尋人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲劉姓少年順利在台北捷運站被找到，新竹市東門派出所兩位員警許惠筑（右1）、洪偉哲，開著警車載著劉少媽媽火速前往台北市忠孝西路派出所接回兒子。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導
新竹市一名15歲的劉姓少年，雖已就讀國三，但因心智年齡只有國小中高年級程度，家人在17日發現他帶著行李徹夜未歸，由於劉姓少年是一位鐵道迷，過去也常說「想坐火車環島」，家人報警調閱監視器，18日也經由悠遊卡紀錄查詢到少年可能乘坐火車。新竹市警察局東門派出所積極通報各單位協尋，少年家人也在網路向網友求救，18日晚間警方鎖定少年位置，並通知家人到台北接應，之後更順利在台北尋獲失蹤的劉姓少年。

新竹市警察局東門派出所指出，劉姓少年的家人於17日晚6時許報案，警方除積極調閱監視器追查外，也已通報各大單位協尋，同時也向悠遊卡公司調閱刷卡資料，一開始只查到少年進站資訊，家人也應此請廣大網友在各個火車站幫忙注意，之後藉由悠遊卡紀錄更發現劉姓少年已坐著火車北上，且在台北市一帶坐著捷運徘徊，得知消息後也即刻通報台北市警察局多加留意。

警方指出，經過調查、通報及各方支援配合，果然在18日晚間10時許傳來好消息，由於劉姓少年在捷運站前準備儲值，恰好被巡邏的捷運警察發現，捷運警察趕緊通報並協助安置劉少。少年先由警方帶回忠孝西路派出所休息，少年表示，想要搭火車出去玩，所以才離開家，少年被警察發現時精神良好，也無外傷，而東門派出所也立即通知劉少家人，並派出警車接送劉少的媽媽前往台北，將劉男帶返回家，劉少的媽媽對於兒子能夠在這麼短時間順利找回，非常開心，也感謝警方與廣大網友的幫忙，讓他們家能夠順利團圓。

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關鍵字：環島,鐵道,失蹤,悠遊卡

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