台中一家4口燒炭慘劇！檢相驗妻遺體　驚見頸一道「手掐勒痕」

▲彭女17日帶著2個孩子外出找丈夫吳男談判離婚，不料18日卻被發現一家4口陳屍計程車上。（圖／記者李忠憲翻攝）

社會中心／綜合報導

台中市太平區18日驚爆人倫悲劇，結褵多年、育有2名子女的吳男，近日與妻子彭女感情不睦、正在協商離婚，雙方17日相約談判後旋即失去音訊，直到18日上午才被發現一家4口燒炭身亡，陳屍在計程車上。檢方傍晚相驗，意外發現彭女頸部有疑似遭人手掐的勒痕，確切死因為何，還有待19日進一步化驗釐清。

彭女家屬表示，一家4口看似相當正常，彭女也有穩定工作，但彭男工作卻相當不穩定，今年過年時也僅有彭女一人帶著孩子回娘家，當時她就有透露萌生離婚念頭，不料最後卻發生慘劇。

▲現場發現飲料杯與安眠藥錠，不排除吳男先迷昏孩子後再燒炭。（圖／記者李忠憲攝、記者唐詠絮翻攝）

警方初步調查，吳男一家4口陳屍在計程車上，彭女坐在副駕駛座，雙手垂放大腿處還被膠帶綑綁，而後座的9歲兒子及6歲女兒則無掙扎痕跡，推斷應是有先被餵食安眠藥物迷昏，再由吳男燒炭輕生奪命。

檢警傍晚初步相驗彭女遺體，意外在其頸部發現一道疑似手掐的勒痕，且手肘處也有瘀血痕跡，不排除生前曾有掙扎；而彭女確切死因仍有待19日進一步化驗才能確定。

▼檢警在彭女的頸部發現一道勒痕，懷疑可能遭到勒斃。（圖／翻攝當事人臉書）