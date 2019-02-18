　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

台中一家4口燒炭慘劇！檢相驗妻遺體　驚見頸一道「手掐勒痕」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼一家4口燒炭。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲彭女17日帶著2個孩子外出找丈夫吳男談判離婚，不料18日卻被發現一家4口陳屍計程車上。（圖／記者李忠憲翻攝）

社會中心／綜合報導

台中市太平區18日驚爆人倫悲劇，結褵多年、育有2名子女的吳男，近日與妻子彭女感情不睦、正在協商離婚，雙方17日相約談判後旋即失去音訊，直到18日上午才被發現一家4口燒炭身亡，陳屍在計程車上。檢方傍晚相驗，意外發現彭女頸部有疑似遭人手掐的勒痕，確切死因為何，還有待19日進一步化驗釐清。

彭女家屬表示，一家4口看似相當正常，彭女也有穩定工作，但彭男工作卻相當不穩定，今年過年時也僅有彭女一人帶著孩子回娘家，當時她就有透露萌生離婚念頭，不料最後卻發生慘劇。

▲▼台中一家4口燒炭亡。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼ 台中太平燒炭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲現場發現飲料杯與安眠藥錠，不排除吳男先迷昏孩子後再燒炭。（圖／記者李忠憲攝、記者唐詠絮翻攝）

警方初步調查，吳男一家4口陳屍在計程車上，彭女坐在副駕駛座，雙手垂放大腿處還被膠帶綑綁，而後座的9歲兒子及6歲女兒則無掙扎痕跡，推斷應是有先被餵食安眠藥物迷昏，再由吳男燒炭輕生奪命。

檢警傍晚初步相驗彭女遺體，意外在其頸部發現一道疑似手掐的勒痕，且手肘處也有瘀血痕跡，不排除生前曾有掙扎；而彭女確切死因仍有待19日進一步化驗才能確定。

▼檢警在彭女的頸部發現一道勒痕，懷疑可能遭到勒斃。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼一家4口燒炭。（圖／翻攝當事人臉書）

ET快訊
20歲男下體狂冒泡！正妹女醫：轉一圈　他手動轉XX羞爆
台中女老師騎車上班人間蒸發！反方向詭騎3Km　進巷弄失蹤
比外表更重要！吸引男人的7特質　女人流汗超性感

關鍵字：台中,太平,燒炭,一家4口,離婚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中一家4口燒炭慘劇！檢相驗妻遺體　驚見頸一道「手掐勒痕」

影／趕搭公車穿越馬路　7旬兄妹遭9旬翁開車撞飛雙亡

獨／金字塔頂端「身價9位數起跳」 恢復單身思念小孩不敵死神召喚

台中女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里　鑽進巷弄失蹤

獨／憾！建商富二代北市豪宅墜樓慘死　曾任臉書全球採購中心資深副總

快訊／「鹽水蜂炮」18日開轟　2女慘被炸傷下巴、左腳送醫

影／台南1歲男童車禍死亡　檢方相驗「甩鞭效應、頸骨骨折」致死

影／酒駕間接造成台南1歲男童枉死　檢方諭知陳男具保7萬元

快訊／台南1歲半男童斷頸慘死！酒駕男「我知道錯了」7萬元交保

影／三芝怪怪女闖自助餐店「狂撒不明粉末」　老闆錯愕4盤全倒掉

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

台中一家4口燒炭慘劇！檢相驗妻遺體　驚見頸一道「手掐勒痕」

影／趕搭公車穿越馬路　7旬兄妹遭9旬翁開車撞飛雙亡

獨／金字塔頂端「身價9位數起跳」 恢復單身思念小孩不敵死神召喚

台中女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里　鑽進巷弄失蹤

獨／憾！建商富二代北市豪宅墜樓慘死　曾任臉書全球採購中心資深副總

快訊／「鹽水蜂炮」18日開轟　2女慘被炸傷下巴、左腳送醫

影／台南1歲男童車禍死亡　檢方相驗「甩鞭效應、頸骨骨折」致死

影／酒駕間接造成台南1歲男童枉死　檢方諭知陳男具保7萬元

快訊／台南1歲半男童斷頸慘死！酒駕男「我知道錯了」7萬元交保

影／三芝怪怪女闖自助餐店「狂撒不明粉末」　老闆錯愕4盤全倒掉

杜拜女網賽／詹家姐妹55分鐘快打　直落二晉級16強

陸元琪剛認愛5天就分手！　小11歲男友「冒出正宮」爆劈腿

上海虹橋啟用全球首座5G車站　機器人送餐、問路更聰明

台中一家4口燒炭慘劇！檢相驗妻遺體　驚見頸一道「手掐勒痕」

影／趕搭公車穿越馬路　7旬兄妹遭9旬翁開車撞飛雙亡

WCBA／彭詩晴拿7分新疆被聽牌　陳鈺君、黃凡珊賽季結束

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

鹽水蜂炮感受震撼威力與美感　5人就醫1人送醫

黃安閉口不談台灣竟是出自「這原因」　嗆：吃我的喝我的還瞧不起我！

張柏芝第三胎「懷孕照」曝光！　罩杯激增…事業線超搶鏡

新竹3歲童遭束帶裸綁陽台　起訴書揭生父、女友40hr酷刑

社會熱門新聞

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半..

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不..

燒炭「母子3人」最後身影　小生..

快訊／北市1人墜落亡　雙腳懸空..

談離婚燒炭4死　大姊爆料：他要..

國中女向同學告別後　住家輕生

女老師騎車上班消失！反方向詭騎..

更／夫妻談離婚　一家4口被發現..

即／台南1歲半男童慘死！酒駕男..

罰不怕！慣犯6度酒駕　撞死學生

台南新化車禍影片曝光　爛醉男害..

垂涎小姨子美色　冬瓜茶加迷幻水..

台南女工地13樓跳樓亡　母到場..

即／賓士車「爬樓梯」衝進唭哩岸..

更多熱門

相關新聞

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

台中沙鹿48歲吳姓女老師15日騎車上班途中離奇失蹤，至今沒有半點音訊。家屬沿路調閱監視器，發現女老師出門5分鐘後突然往反方向騎了3公里，還一路跨越台灣大道從一條小巷弄往山上騎，但因地點偏僻調不到監視器，讓家屬相當焦急，不僅大貼小巷張貼尋人啟事，還到宮廟燒香求神，祈求吳女平安歸來。

台中機廠捷運特區　土地漲幅稱冠台中

軌道效應發酵　高鐵地價瘋漲

燒炭「母子3人」最後身影　小生命來不及長大

更／夫妻談離婚　一家4口被發現車內燒炭亡

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　店員暖哭

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面