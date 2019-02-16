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尾隨進電梯搶劫！男嫌一拳灌倒婦「踹肚搶包甩臉」56秒施暴畫面曝

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Lelaki ini menyamun seorang wanita berusia 48 tahun dalam lif. Wanita itu cedera di dahi selepas dibelasah suspek. Kejadian berlaku dalam sebuah lif di Stesen MRT Taman Mutiara, Cheras, Khamis lalu. Siapa yang cam suspek, sila hubungi pihak polis.

Mycrimewatch 發佈於 2019年2月15日 星期五

國際中心／綜合外電報導

馬來西亞14日發生一宗暴力搶劫事件，可見男嫌尾隨一名綁馬尾的48歲婦人走進電梯，但連電梯門都還沒關好，男子先是一拳揍趴婦人，接著從她手中搶走包包後，多次朝著她的頭部、頸部、肚子拳打腳踢，施暴期間電梯門兩度開啟，男子站著不動假裝沒事，疑似是想用身體遮擋倒在地上的被害人，最終搶走對方錢包迅速逃逸。

新加坡《海峽時報》報導，這起事件的發生經過全被電梯內的監視器拍下，可清楚看到嫌犯的身形模樣與穿著。

畫面顯示，就在電梯準備關門向上移動的同時，男子右手出拳把婦人打倒在地，但被害人試圖反抗，緊抓手提帶不放，嫌犯見狀用左手壓制婦人後，多次出手攻擊，接著手腳並用把手提包搶走。

▲▼ 馬來西亞14日發生一起暴力搶劫事件，一名婦人被嫌犯一拳打趴在地。（圖／翻攝自臉書／Mycrimewatch）

▲ 全案發生的時間不到一分鐘。（圖／翻攝自臉書／Mycrimewatch）

在男子施暴期間，電梯門曾兩度開啟，男子用腳把婦人頂到一旁後，原地站著不動，疑似是想用身體遮擋婦人，避免引起他人注意。但在門關上後，嫌犯多次對著婦人拳打腳踢，她在反抗未果後，伸出雙手，似乎是在懇求對方歸還包包，但嫌犯再度狠踹被害人，甚至用搶過來的包包攻擊被害人的臉部。最後，男子把手提包內的錢包拿走後，迅速丟下包包逃逸。

市刑事調查部門負責人Rusdi Mohd Isa周五（15日）表示，這名被害的48歲婦女身體多處受傷瘀青，事後在附近的醫院接受治療，「已知嫌犯帶著被害人的錢包逃逸，內有她的身分證、提款卡以及現鈔」，目前警方已有3名目擊者的說詞，已展開行動確認嫌犯身分。

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關鍵字：搶劫,電梯,東南亞要聞

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