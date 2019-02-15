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台北101超高速貨梯長這樣　 「超密集按鈕」全按下場慘！

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▲▼ 網友拍下101貨梯內部照，讓不少人驚呼：「密集恐懼症」。（圖／翻攝自台北101官網、卡提諾論壇）

▲ 網友拍下101貨梯內部照，讓不少人驚呼：「密集恐懼症」。（圖／翻攝自台北101官網、卡提諾論壇）

生活中心／綜合報導

很多人都有搭過台北101的觀景台電梯，體驗在短短37秒飛升至89樓，將距離382公尺的台北夜色盡收眼底。「不過這麼高的建築物，內部貨梯到底會是什麼樣子？」最近就有網友為大家解惑，公開了101的貨梯內部照，一眼只見到整排密密麻麻的按鈕，令人看了直呼「多到密集恐懼症都要發作了！」

從網友分享的101貨梯內部照可以看到，下至B5，上至到90樓，每一層的按鈕全都有，就這樣以10個為一排整齊的列著，畫面相當壯觀。他提到，這部電梯在全速的時候，只需要花1.5秒，就會飆升一層樓，所以在搭乘這麼快的電梯時，經常容易因為上升速度過快，產生瞬間耳鳴的現象，耳邊會聽見「蹦蹦蹦蹦」的風壓聲。

不少人好奇，既然電梯按鈕只到90樓，那要去90樓以上要怎麼辦？對此，發文的網友也解釋，90樓就是機房層，如果要再往上的話，就必須從這層樓爬樓梯到92樓的另一座觀景台，再搭乘VIP電梯前往101層。


▲ 貨梯內從地下5樓到90樓，每一層的按鍵都有 。（圖／翻攝至flickr／Scottie Cheng）

網友補充，或許會有淘氣鬼忍不住想「每個按鈕全都按一遍」，為了預防這樣的情況，只要有人按鈕全按的話，就會馬上被罰錢，不過通常101貨梯都會有專門的工作人員負責控制，要是按了超過一定數量的樓層鈕就會由行控中心鎖住，所以千萬不要出於好玩就隨便按。

不少人看見照片後，紛紛在留言，「密集恐懼症都要發作了」、「貨梯每層樓的按鈕都有，視覺效果就好像電玩遊戲一樣，一層一層破關後開門」、「這麼密集的按鍵，我看著就頭昏眼花，肯定有人一不小心就按錯了。」另外，還有網友提到，「我要敲碗求杜拜哈里發塔的電梯內部按鈕照，那畫面光用想的，都覺得一定更加驚人。」 

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關鍵字：台北101,內部貨梯,電梯,按鍵

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