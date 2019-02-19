悚！3歲女童遭浸在「19公升強酸」溶屍！嫌犯竟是親生爸媽

▲3歲女童遭毀屍滅證。示意圖。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

美國德州拉雷多（Loredo）日前發生一起驚悚的女童溶屍案。一對夫婦涉嫌將自己3歲女兒莉貝卡（Rebecka Zavala）的屍體，浸泡在19公升的化學強酸中，被警方查獲時已經「完全腐爛」，手法相當殘忍。

據KGNS報導，當地警方表示，當地時間下午他們接到鄰居通報，他們趕緊前往該公寓查看，並在臥室中的衣櫃裡發現了一個裝滿19公升化學強酸的塑膠桶，而裡頭裝著莉貝卡已經腐爛的屍體。女童的父母分別是32歲的父親傑拉德（Gerardo Zavala）和37歲的母親莫妮卡（Monica Dominguez）則涉有重嫌

莫妮卡向警方供稱，14日下午1點半左右，當時她的兩個孩子正在洗澡，但因為旁邊沒有大人監督，莉貝卡才會在那時溺斃。莫妮卡更狡辯，她只是趕緊呼叫丈夫傑拉多來處理屍體而已。

▲擁有一雙大眼的莉貝卡，竟被殘忍溶屍。（圖／翻攝自Facebook／Lagordiloca News LaredoTx）



目前在正在等待莉貝卡的屍檢報告出爐。警方表示，夫妻倆現在都被以篡改死亡證據、危害兒童和虐待屍體等指控，調回調查。而傑拉多和莫妮卡的保釋金分別為12.5萬美元（約新台幣385萬元）和17.5萬美元（約新台幣539萬元）。

據了解，這對夫妻共育有五位子女，目前兒童保護團隊已對這對夫婦家中其他四名1至11歲的孩子進行監護，目前被安置於公寓裡。

▼女童爸媽嫌疑重大。（圖／翻攝自Facebook／Lagordiloca News LaredoTx）



