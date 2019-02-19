受困雪堆2天…成功挺過暴風雪！　他卻遭診斷出「腎癌末期」





▲威廉（William Mendoza）決定勇敢對抗病魔。（圖／翻攝自gofundme）

國際中心／綜合報導

美國明尼蘇達州男子威廉（William Mendoza）在本月6日時，遇上一場超大暴風雪，連人帶車的在雪堆裡受困2天，但最後幸運的被一名電話維修員救出，並送醫接受凍傷跟嚴重低溫治療；就在成功度過所有的治療之後，卻遭到醫生告知患有「第四期腎癌」，讓他從獲救的喜悅裡再度跌到地獄。

綜合外媒報導，威廉6日時在94號州際公路上遇到暴風雪，並在天氣逐漸變的惡化之後選擇下高速公路找一間旅館投宿，不過卻在離開公路後迷失了方向，連人帶車的受困在雪堆當中，更因手機沒電，導致他也無法向外界求助。

威廉就在沒水、沒食物的情況下，在車上整整度過兩天的時間，只能暗自祈禱有人會經過並發現他；8日時，一名電話維修工人正巧經過附近，發現了威廉的車，於是上前敲了敲車窗，這才將威廉從飢餓、寒冷中解救了出來。

威廉的妻子維琪（Vicki）表示，那兩天她擔心的根本無法睡覺，只能感到恐慌和無助，當她接獲老公已經被送往醫院救治時，心中的一顆大石頭才放了下來。雖然挺過了暴風雪並接受了治療，但是上天似乎不願意就此放過威廉，10日時是威廉的59歲生日，不過他卻接獲已經患有第4期腎癌的不幸消息。

對此，威廉說，癌症已經從他的腎臟擴散到腦部，他決定盡力的去完成每一項治療，醫生在治療他體溫過低時發現了他患有腎癌的事實，他想要好好了解這個病，做好繼續對抗病魔的準備！