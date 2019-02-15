影／痴情人夫驚悚甩飛畫面曝！他求妻回家團圓 趴小王車引擎蓋慘死

地方中心／桃園報導

桃園一名謝姓男子和妻子近年雙方感情生變，小年夜當天謝男找到妻子，卻發現他坐在另名小王車上，深覺戴綠帽的他要求妻子下車遭拒，就趴在引擎蓋上，不料對方仍然行駛還一路加速奔馳近「8公里」，最新曝光的影像看得出車輛有些微蛇行，謝男一臉驚恐死命抓車體不放，但仍遭甩出重摔在地後身亡。

▲丈夫趴在引擎蓋上勸外遇妻子返家過年，卻遭甩飛傷重慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，張姓妻子跟47歲謝男已經結婚多年，還育有2子1女，但因為張女在去年另結新歡後，夫妻爆發激烈爭吵，謝男一時怒火中燒出手打了妻子，張妻受不了家暴一度離家，後來在謝男苦苦哀求下，雙方表面上才重修舊好，但暗地裡愛情的裂痕已逐漸擴大。

農曆年節張女竟然又另結新歡，謝男日前接獲警方通知，才知道妻子跟另名轄區治安顧慮人口潘男有曖昧，二次戴綠帽的他苦勸妻子年節期間返家團圓未果，於是拜託好友夫妻幫忙協尋，終於在2月2日深夜找到妻子和潘男同車，一時怒火中燒，要妻子下車跟他回家，但對方不理，於是直接趴臥引擎蓋想逼停車。

▼監視器拍下車輛一路疾駛。（圖／記者陳豐德翻攝）



而載著潘男跟張女的蔡姓友人不但沒停車，甚至還加速駛離，有熱心民眾發現後按鳴喇叭想要勸阻也沒用，在行駛8公里後，謝男緊抓車體的手逐漸無力，最後被甩出引擎蓋上，頭部受到重創，經搶救多日後仍在年前傷重不治身亡。

警方表示，2日當晚11時許接獲報案稱在桃園觀音區濱海路、中山路口前有人倒在路旁，警方獲報到場通知救護人員將謝男送醫，6日院方仍宣告不治。經通知張姓妻子到案後，她供稱是因為跟丈夫吵架後，要搭乘蔡姓友人的車子離去，但丈夫卻趴在引擎蓋上，蔡男仍然開車駛離，導致謝男在半路上被甩落，警方訊後依照過失致死罪嫌將張女跟蔡男函送偵辦。

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