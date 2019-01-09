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進入禽流感好發期 台南動保處加強防疫消毒及預警監測

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▲台南市動保處除加強防疫消毒外，對於強化禽流感採樣監測亦持續進行，以檢除環境中的潛藏的病毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保處除加強防疫消毒外，對於強化禽流感採樣監測亦持續進行，以檢除環境中的潛藏的病毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序進入禽流感好發期，台南市動保處疾呼養禽業者每日應定時巡視禽舍及檢視禽隻健康狀況，加強保溫防寒工作，防止賊風進入以防禽隻受寒，並落實人車管制及強化禽場防疫措施，動保處除加強防疫消毒車至禽場周邊道路及公共區域進行消毒外，對於強化禽流感採樣監測亦持續進行，以檢除環境中的潛藏的病毒。

入冬以來陸續在彰化、桃園、雲林等縣市有禽流感案例發生，臨近的嘉義縣更有丟棄死雞檢出H5N2高病原性禽流感案件，顯示環境中的病毒仍存在，動保處呼籲養禽業者如發現場內禽隻異常死亡應立即通報，勿任意丟棄死禽，查獲時將可處分高達100萬的罰鍰，並可能造成禽流感疫情的傳播，切勿以身試法而影響產業。

▲台南市動保處除加強防疫消毒外，對於強化禽流感採樣監測亦持續進行，以檢除環境中的潛藏的病毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處並表示2018年12月以來國內的禽流感案例持續發生，動保處已配合中央政策執行強化禽流感監測採樣，針對上市土雞場、上市鴨隻及濕地周邊半徑5公里等禽場進行主動監測，至目前已採樣28場，檢驗結果23場為陰性，5場檢驗中，此監測措施持續到2019年3月底，對於上市鴨隻於1月16日起須檢附中央動物防疫機關核可之檢驗單位的禽流感陰性報告才能上市屠宰，請養鴨業者配合及事先提出申請，以利安排採樣及送檢作業，並達到禽流感預警效果。

動保處再次提醒養禽業者，冬天需加強禽隻保溫工作、入場之瓦斯桶裝設人員及車輛亦應做好消毒工作再進場，多留意禽場擋風帆布施放，以防賊風進入及注意相關通風措施，積極落實保溫及防疫工作。飼養土雞的業者，應儘量縮短出雞時間，避免因出雞次數頻繁而增加染病風險。業者每日餵飼時應詳細觀察禽隻健康狀況，若有異常死亡等情形，可立即向動物防疫保護處通報，以免疫情擴散蔓延。

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關鍵字：禽流感,動保處,防疫,消毒,預警監測

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