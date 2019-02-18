台籍魷釣漁船「俊榮」大西洋失火！5船員失蹤　漁業署曝搜救過程

▲我國籍「俊榮」號魷釣漁船，船全長74.55公尺；船噸位998噸。（圖／漁業署提供）

記者許展溢／台北報導

我國籍「俊榮」號魷釣漁船11日在福克蘭群島（福島）Stanley港北方75浬的海域發生火災，漁業署今（18日）指出，已請國家搜救指揮中心及外交部等單位請案發海域附近國家搜救單位協助救援，目前尚有5名菲律賓籍船員失蹤，搜救作業持續進行中。

漁業署說明，「俊榮」號漁船是赴西南大西洋海域作業的魷釣漁船（船全長74.55公尺；船噸位998噸），船上包括船長共有4名台籍船員，1名大陸籍船員，28名印尼籍船員，22名菲律賓籍船員，9名越南籍船員及5名緬甸籍船員，合計69名船員。

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漁業署表示，案發後「俊榮」號漁船即呼叫我國籍「日大益」號漁船前往救援，並將64名船員接駁至船上，5名菲律賓船員下落不明，監控中心接獲通報後，馬上電請外交部、海巡署及國家搜救指揮中心協助。

漁業署進一步說明，福島搜救單位於案發日即派遣直昇機、軍艦及船舶抵達案發海域搜救，目前搜救作業仍持續進行中，至於「日大益」號漁船上64名「俊榮」號漁船船員已於2月12日接駁至我國籍「連榮」號漁船，並由「連榮」號漁船於15日將該64名船員載運至烏拉圭蒙特維多港。

漁業署指出，「俊榮」號漁船目前漂流於Stanley港東北方190餘浬海域，由我國籍「錦玉龍」號漁船持續監視中，至於該5名下落不明菲律賓船員，福島搜救單位持續搜索中，「俊榮」號漁船的保險公司並已安排拖救船前往拖救「俊榮」號漁船。