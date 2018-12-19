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英國小島販售！島上「大量企鵝+6000隻綿羊」…賣家：求好心人愛動物

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▲英國福克蘭群島（Falkland Islands）上的黑眉信天翁。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國福克蘭群島（Falkland Islands）上的黑眉信天翁。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國海外領地的福克蘭群島（Falkland Islands）第五大島嶼佩布爾島（Pebble Island）近日被島主放在網路上公開販售，島主說，他不知道價錢該賣多少，但希望買家可以好好照顧島上的居民，包括5種不同族群的企鵝、42種鳥類、海獅，6000隻綿羊、125頭牛。

根據BBC報導，島主哈里斯（Sam Harris）表示，他的祖先於1869年以400元英鎊（約新台幣1萬5534元）購買佩布爾島及附近的小島，展開魚類養殖的事業，自1950年後就沒有人居住了。他和妻子都喜歡這座島，2011年考察時也曾考慮要搬到島上生活，但當時妻子準備生產、年老的父母也需要照顧，因此放棄這個想法。

「這是一個很棒的地方！可惜的事情是，它太難以管理了。要跟它告別真的很難。」哈里斯其實很捨不得佩布爾島，內心也沒有真正的底價，只希望買家能踴有農業背景，能照顧島嶼上的生命，佩布爾島長約32公里、寬約10.4公里的土地上有動物、荒廢的軍營和小旅館，可以用風力和太陽能發電設施，以及羊毛出口事業。

哈里斯認為，佩布爾島有很大的旅遊潛力，而且有一個龐大的軍隊基地，但島上有很多動物，希望買家能照顧牠們，「島上可以生產大量的羊毛，其中大部分都流向英國，對養殖背景也有所幫助。」此外，哈里斯也不反對外國人士購買，但希望對方買下後可以發展旅遊業或農牧業，或是國際生態保護特區。

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關鍵字：英國,福克蘭群島,佩布爾島,企鵝,綿羊

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