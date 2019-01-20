學起來！專家傳授市場挑魚5撇步　「眼睛澄透飽滿」最新鮮

▲漁業署表示，挑選魚類時要注意體表有沒有完整。（圖／漁業署提供）

記者許展溢／台北報導

農曆年將到，漁業署表示，年節近海鮮需求將達高峰，近年海洋漁獲受資源變化影響供應不穩定，而養殖漁產品則較不受大環境影響，品質新鮮且價格相對平穩，像是年夜飯中必備的各式魚料理，都是好選擇，挑選時則有5訣竅，包括魚類體表是否光滑濕潤、鰓部紅潤等。

漁業署指出，象徵年年有餘的魚料理是家家戶戶必備的吉祥年菜， 如講究口感及質感可以選擇石斑魚，有「時來運轉」之意，金鯧則象徵「運勢昌隆」，喜歡肉質細嫩的則特別推薦鱸魚「事事如意」及台灣鯛「福壽長久」。

▲漁業署指出，眼睛澄透飽滿、鰓部紅潤也是挑魚的重點。（圖／漁業署提供）

漁業署表示，各式魚料理擺盤上桌不僅應景，同時能享受美味，但想要品嚐魚的新鮮，挑選時則可先留意3重點，包括是不是「當令」，也就是要符合時令或節氣、「趁鮮」掌握鮮度，和「好料理」，清潔衛生與適性對味的烹調，才能吃進美味健康的漁產品。

漁業署也教大家，漁產品的鮮度辨識有5訣竅，要注意魚類要有以下特徵，「體表光滑濕潤」、「眼睛澄透飽滿」、「鰓部紅潤」、「體表完整」和「鰓腔與腹腔無異味」，才能確保吃到最新鮮的魚。