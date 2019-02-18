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咳嗽用力胯下「多一包」　竹科男疝氣羞就醫腸子差點壞死

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▲咳嗽垮下「多一包」　竹科男疝氣羞就醫　腸子差點壞死。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲中醫大新竹附醫外科部李博彰主任指出，絕大部分的腹股溝疝氣不會自行痊癒，只有接受手術治療才能解決問題。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者陳凱力／新竹報導

一名49歲的竹科曾工程師，2年前發現在左側腹股溝有一個軟軟的膨出腫塊，躺下時就會縮小，站立或用力時又變大，因羞於就醫忍痛2年，直到近日無法忍受遽痛，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診。外科部主任李博彰檢查後發現是左側腹股溝疝氣，採取「腹腔鏡全腹膜外疝氣修補手術」治療，曾姓工程師術後4小時就可以下床正常活動，隔天即出院恢復良好。

中醫大新竹附醫外科部李博彰主任指出，絕大部分的腹股溝疝氣不會自行痊癒，只有接受手術治療才能解決問題。疝氣的治療方式仍然是以手術修補為主，傳統的手術方式是在腹股溝處切開約3至5公分的傷口做縫合及修補，但術後患者常會有局部拉緊不舒服的感覺，且復發率也較高，更新的腹腔鏡全腹膜外疝氣修補微創手術來解決腹股溝疝氣的問題，只有0.5公分至1公分的傷口，更準確看到局部的組織器官，傷口小、出血少、疼痛感較小、恢復快等優勢。

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▲咳嗽垮下「多一包」　竹科男疝氣羞就醫　腸子差點壞死。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲更新的腹腔鏡全腹膜外疝氣修補微創手術來解決腹股溝疝氣的問題，只有0.5公分至1公分的傷口，更準確看到局部的組織器官，傷口小、出血少、疼痛感較小、恢復快等優勢。（圖／中醫大新竹附醫提供）

腹股溝疝氣，也就是一般人所謂的「墜腸」或「脫腸」。是指在鼠蹊部或陰囊有突起的腫塊，腫塊可能是在咳嗽、用力、大笑或舉重物後突然出現，也有可能經過好幾個星期或好幾個月慢慢才形成，時間久了有時會更突出往下垂到陰囊的位置。有些突起的腫塊在休息躺平時會縮小或變平，也因為突起的腫塊會縮小而沒有疼痛的感覺，很多人不會太在意而一再拖延治療，這往往在日後造成了「嵌頓性疝氣」而導致嚴重的腸道壞死等併發症或致命的情況發生。李主任指出，只要發現疝氣，建議都要盡快就醫處理，不要害羞就醫，因為只要有疝氣的問題，就會有腸子卡住的風險，尤其是當疝氣膨出的腫塊有疼痛的感覺時更要小心，以避免不必要的遺憾發生。

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關鍵字：中醫大,疝氣,墜腸

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