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6個月「節食減肥」瘦10kg！　21歲女孩「卵巢早衰」直接停經

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▲▼瘦，減肥示意圖。（圖／CFP）

▲減肥示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

大陸武漢一名21歲的張小姐先前覺得自己身材微胖，於是走上節食減肥一路，短短半年就減掉進20斤（約10公斤）的體重，但生理期卻大亂，月經更在半年前不告而別，到醫院檢查過後發現卵巢分泌的雌激素跟孕激素減少，出現月經過少或閉經的狀況，被確診「卵巢早衰」，永遠失去了生育能力。

根據大陸媒體報導，21歲的張小姐跟很多人一樣，認為自己的身材有點胖胖的，想要變的更加的苗條，於是就開始節食減肥，6個月而已就獲得極大的成效，整整減掉近10公斤的體重，不過伴隨而來的卻是她想不到的噩耗。

減肥過後張小姐開始出現生理期紊亂的現象，半年前月經更是直接「不來了」，讓她擔心的到醫院進行激素指標檢查後，被確診為「卵巢早衰」。醫生表示，一般來說只要女性節食4天的時間，體內激素的分泌就會開始出現異常，卵巢分泌的雌激素跟孕激素會減少，然後出現月經過少或是閉經，甚至是卵巢早衰的現象，往後可能也都無法生育。

亂減肥的後果還不只這樣，大陸另一名女子小麗在2018年時為了減肥，在網路上買了減肥藥，吃沒多久就出現頭痛、噁心等症狀，就醫之後竟然被診斷出患有「腦梗塞」。

還有一名藝術生小倩身高167公分、體重110斤（55公斤），她在3年前嫌自己胖於是開始減肥，更規定自己每天只能吃一頓飯，進食後還要不斷跳繩做運動，將熱量全部消耗掉，甚至還會把食物吐掉才能感到安心；3年之後，小倩減了60斤（30公斤），體重只剩下25公斤，更因為太瘦虛弱的無法走路，身體充滿瘀血、潰瘍，還患有胃出血跟腦部組織退化，模樣慘不忍睹。

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關鍵字：減肥,生理期,月經,卵巢早衰,大陸

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