網拍毛孩保健食品宣傳療效　「沒賣出半瓶」仍挨罰10萬

▲徐女在網路販售寵物用保健食品，但因文字敘述宣稱療效而遭開罰10萬。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名徐姓人妻為貼補家用，2017年上網在蝦皮購物賣場販售犬貓保健食品「骨力勁」，標示產品「可修復、補充、滋潤與再造受損的軟骨、關節膜、韌帶」等具療效字眼，遭檢舉而被新竹市動保所罰10萬元，但徐女認沒賣出半瓶，又是參酌廠商產品資訊，向農委會訴願遭駁回，轉而向新竹地院提出行政訴訟，只是行政庭法官認這些字眼確已違法，駁回徐女請求。

2017年間徐女在蝦皮購物個人賣場販售犬貓保健食品「骨力勁60.90錠」，標示產品「1.修復、補充、滋潤與再造受損的軟骨、關節膜、韌帶。2.預防軟骨磨損，增強關節軟骨防禦機制並提升其重組與自我癒合的能力」等廣告字句，因涉療效遭檢舉，新竹市動保所認徐女已違反動物用藥品管理法規定，同時考量原告不懂法規及初犯，罰10萬元；徐女不服向農委會提出訴願遭駁回，轉而向新竹行政庭提出行政訴訟，要求撤銷新竹市動保所裁罰。

徐女向法官表示，當時她所刊登字間是參考廠商資訊，她根本不知有違法，也沒有相關單位警告，而且她沒有賣出，沒賺到半毛錢，又立即刪除刊登，原處分裁處高達10萬元罰鍰，不符合比例原則。

新竹市動保所表示，徐女於網路上產品標示「1.修復、補充、滋潤與再造受損的軟骨、關節膜、韌帶。2.預防軟骨磨損，增強關節軟骨防禦機制並提升其重組與自我癒合的能力。」等文字，已使消費者誤認使用其產品，毛小孩、喵星人可減少退化性關節炎等疾病危害之風險，已有醫療效能，違反動物用藥品管理法的規定。所方考量徐女及時更正，態度良好，以依最低罰鍰裁罰，減半裁罰10萬元，並予以12期分期，紓解徐女經濟壓力，要求駁回原告之訴。

行政庭法官認，徐女於網路販賣產品並非動物用藥，但她所PO網文字，確認是具有預防、治療動物疾病或促進、調節動物生理機能的標示、宣傳或廣告，與寵物食品用字不符，市府裁罰是理的。

法官認，隨網路上廣告或販賣日益發達，為避免不法業者販售非屬動物用藥品卻宣稱具療效產品，誤導民眾，危及動物用藥安全，因此非動物用藥品不得做具有療效宣傳或廣告，因此原告PO文確已違犯法令。

徐女主張，她不知道違法，但法官認不能不知道法規就能免除行政處罰，同時新竹市動保所已減半裁罰，動保所裁罰並沒有逾越行政裁量權或濫權，因此駁回徐女之訴。

新竹動保所長楊礎遠表示，徐女在蝦皮販賣這類產品是屬於動物食品營養品，基本上販賣是沒問題，也不會受罰，而是只要宣稱具有藥物療效，即有違犯動物用藥品管理法，最重可開罰100萬元，呼籲網拍族要小心謹慎。

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