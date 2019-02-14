鳳林首例新生兒補助　許姓夫婦龍鳳胎領8萬鎮長登門恭賀

▲鳳林鎮長蕭文龍（右三）與鎮民代表會主席林建平（左四）等，前往首例申請鳳林鎮生育補助的大榮里許姓夫婦住處致贈彌月禮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣鳳林鎮長蕭文龍14日與鎮民代表會林建平主席等人，前往慰問鳳林鎮首例領取生育補助的許姓夫婦，除致贈龍鳳胎滿月禮外並恭賀許姓夫婦可獲得計8萬元的生育補助，蕭鎮長表示，希望透過減輕年輕夫婦生育、養育負擔，進而鼓勵生育促進人口成長。

為刺激鳳林鎮人口成長，鳳林鎮公所於108年1月1日起，補助鳳林鎮鄉親每胎2萬元生育補助，加上縣府每胎2萬元生育補助，合計鳳林鎮鄉親每胎可獲得4萬元生育補助；此外，為減輕剛踏入社會的年輕夫婦育兒負擔，鳳林鎮公所還提供0到4足歲，每月2000元育兒津貼。

蕭文龍表示，每年鳳林鎮新生兒人數約60人，但每年減少的人數卻達百餘人，使得鳳林鎮的人口數呈現負成長情形。為鼓勵生育並刺激鳳林鎮人口成長，鳳林鎮公所自108年1月1日起，提供鎮民每胎2萬元生育補助及4足歲前每月2000元育兒津貼，希望能減輕鳳林鎮鄉親生育養育負擔，帶動鳳林鎮人口正成長。

獲贈彌月禮的大榮里許姓夫婦於1月1日上午9點喜獲龍鳳胎，是鳳林鎮實施生育補助後首例領取的案例，合計可領取縣政府與鎮公所高達8萬元的生育補助，未來還能領取鳳林鎮公所每月4000元的育兒津貼，直到4足歲止。

縣政府與鎮公所還計畫在樂活會館開辦公托家園收受0至2歲幼兒。蕭文龍強調，如果未來鎮公所財政許可，不排除提供更多生育養育補助，減緩少子化的國安危機。

鳳林鎮公所社會課長曾鴛美則表示，截至1月30日止，鳳林鎮公所共受理5件共6位幼兒的生育補助申請，總計發出12萬元的婦女生育補助；0至4足歲的育兒津貼亦受理98件共117名兒童，合計發出234,000元的育兒津貼，歡迎鳳林鎮鄉親多加利用。