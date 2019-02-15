高屏天空灰濛濛！　10測站飆紅害「對所有族群不健康」

▲高屏位於下風處，空氣品質不佳。 （圖／環保署提供，下同）

生活中心／台北報導

全台各地天氣溫暖舒適，但今天西半部風速偏弱，中部以南擴散條件差，截至上午11時的監測結果顯示，高屏空品區位於下風處，已有10測站達「紅害」等級，另有8測站亮橘燈。環保署提醒，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

據環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午11時止，全台已有10測站亮起代表「對所有族群不健康」的紅色燈號，包含橋頭、鳳山、林園、楠梓、仁武、左營、前金、前鎮、復興、小港；另外，也有8測站亮起橘色燈號，代表隊敏感族群不健康，全部都集中在西半部地區。

環保署發布一日預報指出，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區，為「橘色提醒」等級；高屏地區位在下風處，擴散條件較差，為「紅色警示」等級。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，民眾應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

▲10測站亮起代表「對所有族群不健康」的紅色燈號。