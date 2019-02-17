露得清洗面乳成分「合成蠟」含塑膠微粒　環保署發函禁用最高罰30萬

▲▼露得清某一款洗面乳成分合成蠟含塑膠微粒。（圖／翻攝露得清官網）

生活中心／綜合報導

為維護水體、海洋及環境，環保署去年1月、7月起禁止製造及販賣含塑膠微粒洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、磨砂膏和牙膏等6大類產品，根據《蘋果》報導現在傳出知名品牌露得清(Neutrogena)一款「淨化活力洗面乳」成分「合成蠟」卻仍含塑膠微粒，環署表示，由於該配方較有爭議，找專家開過會後，年後已重新發解釋函，也就是製造時不能再含有此成分。

環署廢管處處長賴瑩瑩說明，這次露得清這款洗面乳含有塑膠微粒的配方「合成蠟」，在學理上屬於比較有爭議，同樣的東西，可能有的人會覺得沒問題，因此找專家開會後認為，合成蠟在許多國家都禁用，重點是流入海洋難以分解，確實對海洋生態有影響，認定仍屬塑膠微粒。

環署指出，塑膠微粒在化粧品與個人清潔用品多屬於額外添加的成分，使用後經沖洗流入水域及海洋，因其無法於環境中自然分解且粒徑過小不易收集清除，國際間早也都立法自源頭管制塑膠微粒。

賴瑩瑩表示，因過去沒有對合成蠟是否含有塑膠微粒明確解釋，因此目前市面上含有合成蠟的產品都不會開罰，也可以繼續販賣，但還是希望業者能自主性下架，年前和專家討論開會後決議，年後已發文給各業者、製造商，也就是製造產品時不能再含有合成蠟。賴瑩瑩強調，現在製造或輸入產品被查到含合成蠟，將依《廢棄物清理法》對販售業者罰1200至6000元，對製造、輸入業者則罰6萬至30萬元。

對此爭議，目前尚未取得廠商嬌生公司說法。