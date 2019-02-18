台東炸寒單元宵遶境　出動500名警力100名民力約制應變

▲聯合宣導小組跑遍參與遶境活動的46個宮廟宣導，期望整個活動能順利進行。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東「元宵遶境宣導活動」，台東分局配合台東縣政府各相關單位組成聯合宣導小組，至各參與宮廟進行宣導，期望整個活動能順利進行。





台東縣警察局為讓民眾平安歡度元宵節，規劃「元宵遶境宣導活動」，為確保2月19日、2月20日元宵遶境活動能順利進行，由台東分局副分局長林志弘率分局偵查隊、業務組配合台東縣政府民政處、消防局、環保局組成聯合宣導小組，分3組前往參與遶境活動之46個宮廟團體進行宣導，希望當天所有參與元宵盛會的民眾能遵守廟方糾察員、警察人員、民防義警之引導與指揮，讓整個活動能順利進行。

宣導小組逐一至各宮廟宣導遶境當天不可設置臨時壇、遶境隊伍應依序進行，勿佔用過多車道、參與遶境人員騎乘機車仍應依規定戴安全帽、各宮廟切勿燃放大量爆竹煙火，為維護公共安全秩序，請各宮廟務必遵守元宵遶境活動於24時前結束。

台東縣警察局台東分局表示，為確保元宵活動能順利進行、圓滿結束，合計將派出500名警力與100名民力，於活動開始時引導遶境隊伍進行與指揮交通秩序，並分區部署緊急應變小組，以備活動期間有打群架或其他衝突事件時能立即壓制、蒐證、依法送辦，防止活動期間內一切違法事件發生。24時活動結束後，警方將加強巡邏，確保所有遶境隊伍均解散，並防止突發事故發生。