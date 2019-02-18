消防人員積極救火民眾感謝　贈萬元加菜金消防局婉謝歸還

▲台南市歸仁區西埔一街545巷91號附近發生火警，且延燒周遭8戶連棟鐵皮屋之外牆，經消防人員搶救得當，迅速控制火勢，未使災害擴大，民眾特贈加菜金1萬元以表感謝，被消防局婉拒歸還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾為感念消防人員搶救火災之辛勞，17日下午5時50分，至台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊贈予加菜金1萬元，保西分隊分隊長杜福威雖表示搶救火災是消防隊的職責，婉拒民眾心意，不過民眾盛情難卻，保西分隊長杜福威只好暫代收下，並按規定陳報消防局政風室，由政風單位代為返還。

台南市消防局於17日下午3時47分接獲報案，指歸仁區西埔一街545巷91號附近發生火警，119指揮中心立即派遣轄區消防隊保西分隊前往搶救，出勤人員抵達現場時，發現已延燒周遭8戶連棟鐵皮屋之外牆，立即請求加派人力支援，所幸因消防隊搶救得當，迅速控制火勢，未使災害擴大。初步了解是附近民眾燃燒金紙，在風勢助長下，導致餘燼點燃附近雜草，加上天乾物燥，一發不可收拾，延燒周遭8戶鐵皮屋之外牆，外牆之塑膠採光罩、玻璃均已有燒毀跡象。

不慎引發火災之住戶，因目擊消防人員搶救火災之辛勞，深受感動，於同日下午5時50分許，至保西分隊表達感謝之意，並致贈加菜金現金1萬元；保西分隊長杜福威向該民眾表示，搶救火災是消防隊的職責，不應收受餽贈。但該民眾表示實在不忍心讓消防同仁如此奔波辛勞，堅持致贈加菜金，以表慰勞之意，否則良心過意不去。因民眾盛情難卻，該加菜金只好由保西分隊長杜福威暫時代為收下，民眾才願意安心離去。保西分隊長杜福威隨即按規定陳報台南市消防局及政風室處理，改由政風室派員代為返還。

台南市消防局第五救災救護大隊大隊長黃輝林表示，執行救災救護任務是消防人員應盡的職責，很感謝民眾的肯定，消防局會持續努力，扮演大台南的最佳防護網。黃輝林也提醒民眾應盡量避免焚燒金紙，若真的有需要焚燒金紙，務必做好防護工作，或者使用有蓋的金爐燒，避免星星之火，形成燎原之勢。此外，消防局政風室亦表示，救災救護為消防人員職責，不須送禮，且依「廉政倫理規範」等相關規定，公務員除有例外情形外，不得收受餽贈。