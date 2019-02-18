劉鶴傳19日率團赴華盛頓　開展第七輪貿易談判

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

繼中美貿易談判15日在北京結束後，有消息傳出，大陸國務院副總理、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴將在本週二（19日），再次率團前往美國華盛頓，展開第七輪談判。此外，中美雙方傳出已在草擬備忘錄，用於下次「習川會」時，讓美國總統川普與大陸國家主席習近平就協議做最終確定。

《華爾街日報》報導指出，根據聽過有關談判簡報的消息人士敘述，在剛結束的一輪談判中，中美雙方高級官員都在草擬協議上取得一些進展，並形容這是兩方都認可、能作為協議的框架，它可能會以備忘錄的形式載列；而這個框架將由習近平與川普在「習川會」上做最終確定，變成正式協議。

據報導，消息人士透露，這個正在草擬的備忘錄將涵蓋：中國政府提出購買更多美國貨品及服務、增加開放中國市場，包括金融服務業和製造業，以及改善保護美國知識產權。此外，較棘手的議題例如怎麼執行貿易協議，也預期會加入此備忘錄中。

報導稱，中美若能達成備忘錄，將讓美國有理由去將談判延期，避免在3月2日（台灣時間3月2日下午1點01分）開始，就2000億美元進口美國的中國商品調升關稅，稅率由10%加至25%。

▼大陸國家主席習近平15日下午會見美國貿易代表萊特海澤、美國財政部長梅姆努欽。（圖／路透社）