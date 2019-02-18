身藏60多億鉅款！　傳逾千名IS聖戰士逃入伊拉克

▲ 據美軍消息指出，IS餘黨已陸續逃往伊拉克。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

繼美國總統川普在推特放話，要歐洲各國處理被逮捕的800多名聖戰士後，IS餘黨問題受到矚目。據美軍消息指出，超過1000名IS戰士在過去半年中，可能已攜帶高達2億美元（約62.17億台幣），陸續自敘利亞逃往伊拉克西部山區及沙漠，讓人擔心IS有可能捲土重來。

▲美國總統川普在推特放話「美國已做得夠多」，要歐洲處理被俘的800多名聖戰士。（圖／路透）

據CNN報導，美軍中東司令部指揮官沃特爾（Joseph Votel）曾於2月初估計，IS僅剩約2-3萬名戰士，這也與聯合國去年8月的預估相近。根據美國國務院去年夏季報告則指出，伊拉克的IS餘黨約在15500人至17100人之間，而敘利亞則另殘存1.45萬人左右。目前IS已經於敘利亞東南部據點展開最後反攻的一役，也有不少戰士逃往伊拉克，據信剩餘的最後一批戰士中，有些人來自於伊拉克凱達組織（al Qaeda）。

但與川普推文的聲稱稍有差異，一名美國高階外交官員針對「擊敗伊斯蘭國」一詞提供了更精準定義，「這代表須完全擊潰IS網絡，包括目前IS受到的持續金援、武器來源供應，以及提供藏身處的人」。據情報單位在美國國會所報告，該網絡可能牽涉有成千上萬的參與者。

▲ 伊斯蘭國（ISIS）組織成員。（圖／路透社）



而據另名美國高階外交官員指出，伊朗對於伊拉克影響力日漸上升，在過去3-4年間，伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）就前往伊拉克達20次之多。目前美國並未提出要求逮捕，而是提請伊拉克政府密切注意蘇雷曼尼的行動。聯合國安理會和美國財政部也都已將蘇雷曼尼列為疑涉入恐怖主義的觀察名單中。

除此之外，美國官員也積極追蹤伊朗支持的伊拉克民兵組織、相關企業及個人活動，包括毒品、武器，及石油走私等。據美方外交官員表示，伊朗似乎正籌謀在伊拉克境內建立「武裝政治團體」，但若要如川普所言，由伊拉克美軍緊盯伊朗，除了不是駐伊美軍任務外，恐怕能做的也非常有限。

▼雖然川普表示對ISIS戰爭已大獲全勝，然而美方外交官員認為尚未達成。圖為一名「敍利亞民主軍」的戰士走過斷壁殘垣的廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

