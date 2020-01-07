川普揚言「重大報復」炸伊朗文化遺址！　UNESCO：美伊都有義務保護

▲ 川普下令狙擊蘇萊曼尼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗革命衛隊精銳聖城軍（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在美國總統川普（Donald Trump）指示之下被狙殺，伊朗誓言報復，川普便揚言攻擊伊朗文化遺產。聯合國教科文組織（UNESCO）對此指出，美國與伊朗都有義務遵守要求各國保護文化遺址的公約。

UNESCO總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）6日與伊朗駐聯合國大使會面時指出，美伊都必須遵守1954年的《武裝衝突情況下保護文化財產的海牙公約》，以及1972年的《保護世界文化和自然遺產公約》。

阿祖萊強調，「文化與自然遺產的普世價值是維持各國人民間和平與對話的媒介，國際社會有責任為後代維護這些遺產」，要求締約國不要採取任何可能損害公約或其他締約國領土上文化與自然遺產的蓄意行動。

川普4日在推特發文表示，若伊朗以攻擊美國人員或資產的方式反擊，會鎖定一些對伊朗與伊朗文化來說重要的地點。儘管伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示，美國此舉將構成戰爭罪，川普5日再度表示，若伊朗反擊，美國會採取重大報復，更堅持打擊伊朗文化遺產，「他們可以用路邊炸彈傷害我們的人民，我們就不能動他們的文化遺產？這說不通。」

《路透社》報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）6日被問及是否鎖定伊朗文化遺址時表示，「我們會遵守武裝衝突相關法律」，但並未詳細說明是否因可能構成戰爭罪而避開文化遺址。

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