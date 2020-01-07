外傳華府拒絕伊朗外長入境出席聯合國會議　美國務院拒回應

▲伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外媒報導

聯合國安理會會議9日即將於美國紐約登場，但就在美國、伊朗的關係因空襲事件陷入緊繃之際，美國一名官員私下透露，美方拒絕發放簽證給伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）。對此，美國國務院、聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）均拒絕回應。

綜合路透、新聞周刊等外媒報導，根據聯合國1947年的《總部協定》（Headquarters Agreement），美國政府通常被要求允許各國外交官出入聯合國，但如今美方認定，政府可以利用「安全、恐怖主義、外交政策」等理由拒絕發放簽證。伊朗駐聯合國代表團已證實，在查瑞夫的簽證問題上，伊朗政府並未收到來自美國或聯合國的任何官方溝通消息。

事實上，本周登場的安理會會議聚焦「維護聯合國憲章」，且早在空襲事件之前就已安排好，但如今雙方爆發衝突，對查瑞夫來說，這是一個讓他成為全球焦點的機會，因為他可以藉此公開評論川普政府擊殺少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）一事。

查瑞夫6日透過推特表示，「當美國顯露出徹底輕視《聯合國憲章》，以及鼓勵極端主義、恐怖主義的災難性冒險主義後，我們明天將會主辦德黑蘭對話論壇（Tehran Dialogue Forum），探討實現區域安全的途徑，包括致力於荷莫茲海峽的和平。」

While U.S. displays utter contempt for UN Charter & its catastrophic adventurism encourages extremism and terror, tomorrow we'll host Tehran Dialogue Forum & discuss ways of achieving regional security, incl Hormuz Peace Endeavor #HOPE.



Follow #TDF2020 at https://t.co/yMzyH0RCT6 — Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020

伊朗駐聯合國大使拉凡奇（Majid Takht Ravanchi）也說，美軍殺害蘇萊曼尼的舉動，不但是恐怖主義的明顯例子，也是一種犯罪行為，嚴重違反國際法基本原則，尤其是《聯合國憲章》。

報導指出，在美國針對伊朗實施制裁後，伊朗外交使節團去年到訪聯合國的活動範圍就受到嚴格限制，只允許伊朗人員出入3個地點，也就是聯合國總部周邊6個街區內、伊朗大使館官邸及伊朗大使館；此外，查瑞夫去年9月赴美參加聯合國年度會議期間，也被拒絕探望正在紐約醫院接受治療的友人。