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林清玄告別式　「再也不見他的手稿」圓神董事長：認識他是最美的事

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▲▼作家林清玄告別式。（圖／記者季相儒攝）

▲作家林清玄27日舉辦告別式。（圖／記者季相儒攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣知名作家林清玄22日凌晨於睡夢中過世，享壽65歲。27日上午9點家屬在台北佛光道場為林清玄舉辦告別式。告別式會場放了許多奠儀花籃致意，包括九歌出版社、世新大學、長江出版社、北京好讀文化、天津華文天下圖書等。佛光山道場法師指出，未來林清玄將安住佛光山，星雲法師更託人轉話「歡迎林清玄大師回家」。

▲▼作家林清玄告別式。（圖／記者季相儒攝）

▲作家林清玄今在佛光山舉行告別式。（圖／記者季相儒攝）

告別式現場除了放上林清玄的回顧影片，更有林清玄好友致詞。圓神出版社董事長簡志中說，林清玄就是出家人，佛光山是清玄的家，現在歡迎他回家。簡志中也說，與林清玄交往幾十年，卻沒有看過林清玄發過脾氣，他都是用清境的心看世界，歡喜心過生活，「認識他是我一生最美好的事」，雖然以後看不到林清玄手稿，無法幫他出版書籍，但是還是必須「珍重再見」。

▲▼作家林清玄告別式,圓神創辦人簡志忠。（圖／記者季相儒攝）

▲圓神創辦人簡志忠表示，認識林清玄是人生最美的事。（圖／記者季相儒攝）

醫師莊靜芬表示，雖然是名醫師，但是只能勸人多做運動、深呼吸、早睡早起，但是清玄卻是別人一生的醫師、心靈導師，但他也是大小孩，時常吃藥都要別人提醒，回憶起有一次林清玄來到診所看診，看了之後才發現他是病很重了才來看病，「他實在不會照顧自己，但卻很會照顧別人」。

▲▼作家林清玄告別式,莊靜芬醫師。（圖／記者季相儒攝）

▲醫師莊靜芬表示，林清玄雖然不會照顧自己，卻很會照顧別人。（圖／記者季相儒攝）

林清玄以佛法入散文，著作超過百部，被視為當代的心靈導師，十年前轉往大陸發展。去年曾經為九歌出版社40周年慶回台。九歌總編輯陳素芳表示，林清玄的離世很難接受，突然的消息，讓許多文壇好友與書迷紛紛在網路上表示驚訝與哀悼。

▲▼作家林清玄告別式,九歌總編輯陳素芳。（圖／記者季相儒攝）

▲九歌總編輯陳素芳等人出席林清玄告別式。（圖／記者季相儒攝）

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