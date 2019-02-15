情人節送花…妻冷回「告別式拿的？」殯葬業老公自爆前科網笑翻

▲殯葬業老公情人節送花耍浪漫，卻遭太座冷回「告別式上拿的？」（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

心瞬間涼了！一名從事殯葬業的男網友表示，因14日是一年一度的西洋情人節，為了表示愛意，特地到花店買了束花回家安太座，沒想到老婆看到花後態度卻相當淡漠，還冷冷地回了句「告別式上拿回來的？」讓原PO氣到直呼「啃！改天直接帶花圈回來！」

原PO在爆怨公社PO文表示，情人節的夜裡開車準備回家，在路上停紅燈時偶然看到路邊有花店，便買了束花回家向太太表達愛意，還很親暱地向她祝福，「老婆，情人節快樂！」沒想到太太的反應卻相當冷淡，還冷回「你是告別式上拿回來的喔？」令從事殯葬業的原PO哭笑不得，直呼「決定了，改天不送花，啃！直接帶花圈回來！」

對於太太冷淡的反應，不少網友紛紛替原PO感到心疼，直呼「聽到這個，感覺很差耶」、「被潑冷水有夠悶」、「傻眼，再怎麼不喜歡花也不該這樣回你啊！」原PO事後也笑著緩頰解釋，老婆會有這樣的反應，全因有了「前車之鑑」，先前自己曾經在告別式場上拔了100多顆玫瑰花回家送老婆，「所以她可能心想這次又是這樣吧！」不過原PO也不為此灰心，還表示這是夫妻間的樂趣、為了零用錢能多一點，巴結一下太座是必須的，「後來太太知道這束花的來歷後，笑到嘴巴快裂了，這個月的零用錢還多100元呢！」

逗趣的夫妻相處曝光後，網友也笑倒，「這樣你不能怨了，誰叫你要在告別式上拔花」、「哈哈哈原來是有前科的」、「哥，您以後還是送巧克力吧」、「如果我家老爺送我花，我一定立馬像隻無尾熊一樣抱住他」、「罐頭塔比較有誠意」、「老婆是愛有錢花啦！」