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2019國際留遊學教育展！留學走出去、世界引進來

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▲2019國際留遊學教育展 留學走出去，世界引進來!。（圖／品牌提供）

圖、文／中華民國留學公會提供

由全國唯一, 中華民國留學服務商業同業公會主辦的2019國際留遊學教育展將於3月16、17日在台北世貿一館2樓舉行，為期兩天。

出國留學去，打造雙語、多語的最佳國際化環境。留學公會理事長簡芳玲引據李開復日前的演講「跟孩子一起進入AI時代」重點，在AI時代，有90%的工作還沒被發明，拓展視野才能啟發自我，島國臺灣要走向國際，接受雙語、多語教育之必要性。

舉例留學首選的美國在2017-18學年中，在美國學習的國際生人數達到有史以來的最高109萬人，美國掌控了全世界60%的金融，掌控了全世界70%的高端人才，才能成為現在全世界仍然無人能敵的大國。留學除了學習語言，更可接觸世界各國不同文化，激發我們的思考、判斷和決策力。即使學無所獲，留學的經歷也是一筆難得的財富，回國之後決然變成不同氣質的人。

留學資訊五花八門， 來來來, 全國唯一、非營利的中華民國留學服務商業同業公會，在現任理事長簡芳玲女士帶領著140家會員，提供一個公正公開的資訊平台，20幾年來舉辦無數次的留遊學教育展，可輕鬆獲得最正確完整資訊及接觸可信賴的留學顧問公司！

▲2019國際留遊學教育展 留學走出去，世界引進來!。（圖／品牌提供）

為期兩天12點-6點，高達100家留學公會專業會員及美、加、澳、紐、歐洲各國學校代表共襄盛舉，更有數百位專業留學顧問提供最新、最詳實的留遊學資訊，包括各國知名的中學、大學及研究所資訊，以及上百場教育制度簽證、選校、語言準備等不同主題的說明會，讓學生家長一次就能收集到留學相關一條龍服務的資訊， 千萬不要錯過 !

還有注意我們公會的粉絲頁動態，留言分享就有機會把精美的贈品帶回家 ! 最重要的是每天下午5點半還有抽獎活動，填問卷就有機會抽中機票、 IPad Mini 、行李箱等大獎唷！

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關鍵字：留學,加拿大留學,美國留學,留學申請

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