好想家！留學生新年怎麼過...蘇巧慧私房料理大揭密

記者蔣婕妤／台北報導

留學生的新年怎麼過？曾經在國外留學四年的民進黨立委蘇巧慧分享，農曆新年因為不會對上國外的年節假期，所以每次過年都是在上課中渡過，為了一解思鄉情感，會和來自台灣的好朋友們聚在一塊，挑戰自己煮一桌子的好菜，再加上把家裡布置得紅通通，在國外也能享受春節氣氛。

蘇巧慧說，當年他在國外念書，每到春節就會找來一群好朋友一起過節，「我們能夠做的就是辦一桌團圓飯、聚在一起，留學的時候滿幸運的，一群好朋友從早上就開始採買，有魚有肉還有年糕，買一些紅通通的東西回來做」。她笑說掌廚的幾乎都是自己，雖然沒辦法像媽媽一樣做的那麼精緻，但還是大受朋友好評。

留學生的團圓飯有什麼，蘇巧慧說，傳統的紅燒獅子頭、年糕等一定有，另外也有不少創意料理，她透露有一項秘密武器是「絞肉」，「超好用！加豆腐變成麻婆豆腐、加冬粉變成螞蟻上樹、捏成丸子是獅子頭，而且美國超是很好買到。」她還分享，如果想吃麻糬，其實只要把糯米粉調配成適當比例，再放進微波，出爐後就是好吃又Q的麻糬了。

不僅要有一桌子的年菜，留學在外難免想家，蘇巧慧表示，每次吃完年飯，同學們就會開心的打電話回家裡分享，倒是她跟家人很常溝通，每個禮拜三四通電話也很正常，過年的時候家裡會拜拜，拜完一定會通電話，「感覺不管多遠，大家都在一起」。