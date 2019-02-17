影／「禿子、漢子、燕子」力挺台南行銷師龍介仙勝選　台南發大財！

記者林悅／台南報導

台南市第2選區立委補選參選人謝龍介，17日在遠東科技大學舉辦「台南農產品展示會暨謝龍介競選總部」成立大會，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜、雲林縣長張麗善等人齊聚台南，共同為謝龍介站台力挺，籲請台南鄉親能給謝龍介一個機會，讓他勝選進入立法院，行銷大台南，讓台南發大財！

▲新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜、雲林縣長張麗善等人齊聚台南，共同為謝龍介站台力挺，籲請台南鄉親能給謝龍介一個機會，讓他勝選進入立法院，行銷大台南，讓台南發大財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第2選區立委補選參選人謝龍介，17日下午2時以「禿子、漢子、燕子與龍介兄，揪您作夥拚經濟！」為號召，在遠東科技大學舉辦「台南農產品展示會暨謝龍介競選總部」成立大會，高雄市長韓國瑜、新北市侯友宜及雲林縣長張麗善，下午2時左右陸續抵達現場，與謝龍介一起推銷台南特產「虱目魚」。

▲謝龍介邀請新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、雲林縣長張麗善等人一起做虱目魚料理，行銷台南虱目魚。（圖／記者林悅攝）

謝龍介特準備現撈的新鮮虱目魚，請虱目魚達人當場宰殺切成虱目魚肚，由韓國瑜、謝龍介負責煎魚（現宰與真空包裝之魚肚）、侯友宜煮虱目魚湯、張麗善煮虱目魚丸湯，展現虱目魚料理，並當場品嚐加虱目魚酥的魯肉飯，搭配新鮮美味煎虱目魚、虱目魚湯，為台南漁民推銷養殖之虱目魚，高雄市長韓國瑜、新北市侯友宜及雲林縣長張麗善大讚好吃。

雲林縣長張麗善指出，國民黨天王都來為謝龍介讚聲力挺，雲嘉南不能沒有國民黨立委來為民代言，所以要請鄉親支持謝龍介，讓這位農漁民及勞工代言人謝龍介能勝選擔任立委，為台南的經濟拼出路。

隨後新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜等人，在謝龍介的引導之下進入競選總部成立大會會場，受到支持者熱情歡迎，從入口走到台上就花了10多分鐘，一路呼喊當選聲不斷，上台之後與現場立委江啟臣、許淑華、台南市議會國民黨團顧問高思博及台南市議員林燕祝、洪玉鳳、林美燕、蔡育輝、王家貞等人議員握手，此時台中市長盧秀燕也趕扺現場，「禿子、漢子、燕子與龍介兄」同框合體。

新北市長侯友宜指出，剛剛與謝龍介煎虱目魚肚，他煮虱目魚湯，他想起他媽媽的虱目魚湯的味道，充分感受到南部鄉親滿滿的熱情，他為謝龍介拼立委、外銷農特產品、拼經濟的作法，他義不容辭專程來站台力挺。侯友宜說政治少說，多談經濟，說那些五四三沒效，肚子沒顧好，說什麼都沒用，謝龍介就像他煎的虱目魚一樣，生命力堅靭，有土味、有拼氣，靠俗有味真接地氣，他請台南鄉親全力支持謝龍介當選立委，為台南、為南部拼出路。

台中市長盧秀燕說，謝龍介選立委，不只是台南的事，是全國的事，說到謝龍介就會想到台南，謝龍介是台南最好的品牌代言人，要行銷台南就要謝龍介，大力支持謝龍介進立法院，讓台南出頭天，台南需要推銷師，選舉很重要，推銷台南更重要，要為台南拼經濟，一定要謝龍介，謝龍介力推台南虱目魚這麼用心，「龍介仙」是不是要改為「虱目魚仙」，台南要拼經濟一定要謝龍介當選，到時高雄、台南、台中、新北一起來努力拼經濟，謝龍介在台南的勝利，就是全國的勝利。

高雄市長韓國瑜指出，謝龍介的競選總部成立大會，仍積極為農漁民找出路，找一活路，讓人民過好生活，因為台南很多人日子過得很苦，謝龍介他原本有自己的舞台，卻像過河卒子往前衝，謝龍介的當選，會改變台灣政治風氣，政治人物要將人民放第一位，人進來、貨出去，台南鄉親團結一致，一起努力翻轉台南。

高雄市長韓國瑜說，去年選舉結果可說是台灣人民的覺醒，不認真、鬼混、靠意識型態的人都會被淘汰，因台灣人民了解，誰能幫人民過好日子，人民就會選他，謝龍介參選立委的勝選，就是農漁民勞工的勝利，是台南的勝利，雲嘉南沒有立委，請鄉親貨比貨一下，選謝龍介才是農漁民勞工的大勝利，我們要告訴全國、告訴全世界，我們要拼經濟、我們要過好日子。

高雄市長韓國瑜說，謝龍介敢說、敢做、敢拼，太多基層將希望放在他身上，支持謝龍介就是支持改變台南市，請鄉親給謝龍介一個機會，也是給自己、給台南一個機會，將謝龍介送進立法院，讓台南貨出得去，人進得來，台南發大財。