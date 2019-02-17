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又驗出3例非洲豬瘟肉品！全來自大陸肉乾、豬頭粽　累計達25例

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▲▼非洲豬瘟,肉乾。（圖／農委會提供）

▲農委會今天下午表示，再度從大陸肉類品驗出3例非洲豬瘟。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會今（17日）指出，再次從大陸豬肉製品驗出3例非洲豬瘟病毒基因，全部都是在機場、碼頭棄置箱收集到，包括豬肉乾和豬頭粽，顯示旅客自疫區攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

農委會表示，第23例是1月25日由港龍航空在香港飛抵高雄班機上拾獲旅客棄置之豬肉乾（江蘇省三只松鼠）送交防檢局高雄分局高雄機場檢疫站處置的檢體；第24例是由該局高雄分局金門檢疫站於2月5日從水頭碼頭棄置箱所收集到廣東省汕頭市生產的豬頭粽；第25例是由該局基隆分局台北港檢疫站在2月6日從棄置箱所收集到由福建平潭來台麗娜輪旅客棄置未標示生產地的豬肉乾。

▲▼非洲豬瘟,肉乾。（圖／農委會提供）

▲農委會指出，這次驗出非洲豬瘟病毒，同樣都是來自大陸肉乾。（圖／農委會提供）

▲▼非洲豬瘟,肉乾。（圖／農委會提供）

農委會指出，該3件樣本經畜衛所檢測經定序確認，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%，強烈呼籲民眾，出國旅遊不要攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰。

非洲豬瘟中央災害應變中心統計，目前旅客從疫區帶回肉類品驗出非洲豬瘟病毒共有25例，分別為107年10月1例、11月2例、12月4例、108年1月11例、2月7例。檢出陽性的比率分別為107年9月0%（0/165）、10月0.6%（1/155）、11月1.1%（2/186）、12月2.2%（4/184）、108年1月6.2%（11/176）、2月9.3%（7/75），檢出率仍處持續上升的趨勢。

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關鍵字：非洲豬瘟,大陸,疫情,豬肉乾,農委會

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