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快訊／北市社子島迎星碼頭驚現豬隻浮屍　緊急打撈送驗

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▲▼北市迎星碼頭驚見豬屍，動保處緊急會同相關單位進行打撈。（圖／動保處提供）

▲北市迎星碼頭驚見豬屍，動保處緊急會同相關單位進行打撈。（圖／動保處提供）

記者陳家祥/台北報導

台灣持續戒備中國大陸非洲豬瘟疫情，16日中午北市社子島迎星碼頭發現1豬隻浮屍，動保處即刻派員整備消毒防護設備趕往現場瞭解狀況，同時聯繫警察局及環保局會同至現場進行管制及清潔消毒作業，並請消防局、工務局及水利處協助打撈豬隻屍體。豬隻屍體打撈上岸後，隨即將屍體送至農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，釐清豬隻是否染病。

▲▼北市迎星碼頭驚見豬屍，動保處緊急會同相關單位進行打撈。（圖／動保處提供）

動保處表示，防疫人員抵達現場後馬上拉起封鎖線，確認該動物浮屍為豬隻，現場由警察局協助管制人員進出，並由消防局出動汽船協助打撈豬隻屍體上岸。據現場檢視，該豬隻疑似因泡水多時，屍體呈現腫脹及腐爛之死後變化；雖外觀上初步未見非洲豬瘟病變，動保處仍以最高防疫規格進行防漏包裝及運送。經動保處進一步解剖採樣，該豬隻脾臟無腫大情形，亦未發現非洲豬瘟感染之典型病變，已將檢體以符合生物安全規範之包裝送至家畜衛生試驗所進行檢驗；發現豬屍地點沿路及進出車輛皆經噴霧消毒完畢，避免屍體上可能的病原擴散。經確認案發地點周圍3公里內計有2間養豬戶，目前並無異常死亡或發病情形，動保處將持續密切監控養豬動態，避免周遭養豬戶遭病毒入侵。

動保處呼籲，非洲豬瘟防治工作是場長期作戰，只要境外疫情未清，市府便將嚴陣以待，以求將病毒阻絕於境外。市民如發現有遭棄置之豬隻屍體，請務必撥打1999市民當家專線，動保處將迅速派員前往處理。另外提醒市民，千萬不要散布未經確認之不實謠言或疫情消息，否則依動物傳染病防治條例規定，可處台幣5至100萬元之罰鍰，請全體市民與市府一同建立北市嚴密的防疫網。

▲▼北市迎星碼頭驚見豬屍，動保處緊急會同相關單位進行打撈。（圖／動保處提供）

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