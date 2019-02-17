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陳吉仲揭農業、政治的複雜...　喊話每星期要推「有感政策」

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▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲農委會主委陳吉仲說，每星期將推出一個讓農民有感政策。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（17日）南下雲林和農民討論各項農業問題，並在臉書發文表示，台灣農業問題錯綜複雜，更複雜的是農業議題和政治深度連結，因此認為現階段有3大重要工作要執行到位，並說去年九合一選舉農業縣大輸原因之一，就是未能有效解決農業產銷失衡而讓某些農產品價格偏低，未來每星期將推出一個讓農民有感政策，讓所有補助直接進到農民手上。

陳吉仲說，台灣從小農、兼業農、專業農都有，問題錯綜複雜，每一個農產品的市場通路及價格決定也不同，「更複雜的是農業議題和政治深度連結」，目前認為有3大項重要工作要執行到位，包括要有完整政策工具、讓農民有感的政策要到位，及解決農漁民第一線問題。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲農委會主委陳吉仲提出3大重要工作要執行到位。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲表示，2018年農業縣大選大輸原因之一，就是未能有效解決台灣農業產銷失衡而使得某些農產品價格偏低，在那裡跌倒就從那裡站起來，農委會已針對今年所有的農產品做好準備，外銷、加工、國內行銷是基礎工具，登記收入制度是新措施，以去年底來看，已協助柳丁、紅豆等農產品產銷，今年2月中高麗菜登記收入制度也啟動，這也就是「要有完整政策工具。」

第二「農民有感的政策要到位」，陳吉仲認為，農民職業災害保險去年11月開辦至今投保人數和預期仍有一段落差，這就是執行不到位，後續不只要讓農民有感政策到位，每星期將推出一個讓農民有感政策，後續還要讓所有農委會的補助直接進到農民手上。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲農委會主委陳吉仲說，會要求農委會同仁，包括所有一級主管都要下鄉傾聽農民問題。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲最後提到，農漁民朋友的問題百百種，從病蟲害防治、缺工、市場通路、農藥殘留、缺資金、租不到農地、冷藏設備需求等，族繁不及備載，必須「解決農漁民的第一線問題」，如今天和農民討論了巴拉刈替代藥劑、長期性和季節性缺工、農產品進口太多等狀況，這些事都當面向他們提出解決方案。陳吉仲強調，往後也會持續要求農委會的同仁，包括副主委及所有一級主管都要全面下鄉，仔細傾聽農民的問題、並提出解決問題的方法及時程。

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關鍵字：農委會,農民,陳吉仲,雲林,九合一選舉,政策

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