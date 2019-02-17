韓國瑜「愛情摩天輪首選地」曝光！粉專嗆：那是海科中心用地

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜以「愛情產業」為號召，想將高雄打造成愛情都市，日前更耗資40萬元搭乘直升機勘差愛河的6個地點，並以七賢國中舊址為首選。對此，有網友大酸，「舊七賢國中已經成為海洋科技研究中心的用地」，認為對方單純在為總統大選鋪路。

韓國瑜13日搭乘直升機與各局長視察愛河流域，針對愛河水利工程、未來開發區域、觀光景點及愛河的前世今生進行更深入的討論；他表示，目前已選鄧6個地點，但須暫時保密，不過七賢橋旁舊七賢國中校地是不錯地點。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威翻攝）



對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」表示，舊七賢國中已經成為海洋科技研究中心的用地2年，研究項目包括離岸風電佈局的海底地形探勘、海底岩芯鑽探、海洋生態研究等項目，「但是市長無戲言，一句玩笑話就足以讓研

究中心裡面的科學家們人人自危」。

該粉專認為，韓國瑜消費高雄，都是為了2020的總統大選鋪路，「所以有什麼天馬行空的行程規劃都是先對媒體的麥克風講，而不是問問市府人員可不可行、要花多少時間跑公文，被對方打槍了，再在媒體上怒炒一波『洩密』的陰謀論」。

據悉，七賢國中舊址地理條件優越，高雄市府著手將其打造成產業專用區，除了耗資6億元、使用1.2公頃的用地興建「台灣海洋科技研究中心」及「海洋科技暨教育展示大樓」外，也將把靠近愛河的1.8公頃土地作為招攬優質產業進駐的地點，以發展海洋產業相關商務觀光活動。