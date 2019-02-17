　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜「愛情摩天輪首選地」曝光！粉專嗆：那是海科中心用地

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜以「愛情產業」為號召，想將高雄打造成愛情都市，日前更耗資40萬元搭乘直升機勘差愛河的6個地點，並以七賢國中舊址為首選。對此，有網友大酸，「舊七賢國中已經成為海洋科技研究中心的用地」，認為對方單純在為總統大選鋪路。

韓國瑜13日搭乘直升機與各局長視察愛河流域，針對愛河水利工程、未來開發區域、觀光景點及愛河的前世今生進行更深入的討論；他表示，目前已選鄧6個地點，但須暫時保密，不過七賢橋旁舊七賢國中校地是不錯地點。

▲▼韓國瑜率市府團隊搭直升機看高雄。（圖／記者宋德威翻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威翻攝）

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」表示，舊七賢國中已經成為海洋科技研究中心的用地2年，研究項目包括離岸風電佈局的海底地形探勘、海底岩芯鑽探、海洋生態研究等項目，「但是市長無戲言，一句玩笑話就足以讓研
究中心裡面的科學家們人人自危」。

該粉專認為，韓國瑜消費高雄，都是為了2020的總統大選鋪路，「所以有什麼天馬行空的行程規劃都是先對媒體的麥克風講，而不是問問市府人員可不可行、要花多少時間跑公文，被對方打槍了，再在媒體上怒炒一波『洩密』的陰謀論」。

據悉，七賢國中舊址地理條件優越，高雄市府著手將其打造成產業專用區，除了耗資6億元、使用1.2公頃的用地興建「台灣海洋科技研究中心」及「海洋科技暨教育展示大樓」外，也將把靠近愛河的1.8公頃土地作為招攬優質產業進駐的地點，以發展海洋產業相關商務觀光活動。

ET快訊
30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍
網友說瞎！情侶「分手爛理由Top10」

關鍵字：韓國瑜,高雄市長,愛河,愛情摩天輪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜「愛情摩天輪首選地」曝光！粉專嗆：那是海科中心用地

台灣撐得過2天？柯文哲嘆「喊台獨卻取消徵兵」　國防部回應了

台北燈節上海燈區點燈　李文輝：全台灣的燈都想看

柯團隊開始招兵買馬？　楊麗環陪同柯文哲桃園參香引關注

影／柯文哲宣布超過20萬人塞爆西門町　米奇、百變豬寶陪你逛燈節

影／侯、鄭、林放天燈沒揪柯文哲？ 侯友宜笑：下禮拜會見面啦

快訊／燒肉餐廳飄散瓦斯味　店家自撲幸未釀災

影／侯友宜、鄭文燦、林右昌齊放20呎巨型主燈　800天燈閃耀夜空！

燈節開幕前柯文哲搶先逛　民眾熱烈歡迎爭合照

影／「花博哪有分藍綠」　柯文哲盧秀燕合體逛花博

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

中華電信董事長嗆完「別惹我！」　遠傳、台灣大推311、299吃到飽

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

應采兒首度回應二胎消息！　笑稱：Jasper想要哥哥姊姊

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

韓國瑜「愛情摩天輪首選地」曝光！粉專嗆：那是海科中心用地

台灣撐得過2天？柯文哲嘆「喊台獨卻取消徵兵」　國防部回應了

台北燈節上海燈區點燈　李文輝：全台灣的燈都想看

柯團隊開始招兵買馬？　楊麗環陪同柯文哲桃園參香引關注

影／柯文哲宣布超過20萬人塞爆西門町　米奇、百變豬寶陪你逛燈節

影／侯、鄭、林放天燈沒揪柯文哲？ 侯友宜笑：下禮拜會見面啦

快訊／燒肉餐廳飄散瓦斯味　店家自撲幸未釀災

影／侯友宜、鄭文燦、林右昌齊放20呎巨型主燈　800天燈閃耀夜空！

燈節開幕前柯文哲搶先逛　民眾熱烈歡迎爭合照

影／「花博哪有分藍綠」　柯文哲盧秀燕合體逛花博

中職／勸台將打擊重視細節　王光輝期待王柏融旅日表現

三角戀殺女友！女鬼託夢、乩童曝線索助警破案　「香腸王」判刑14年

快訊／大雨襲北北基！15℃再冷一天　下周「冬→夏」飆回30℃

柏林影展得獎名單／影帝后「全是大陸人」　《地久天長》最大贏家

韓國瑜「愛情摩天輪首選地」曝光！粉專嗆：那是海科中心用地

中職／被球迷封為臭屁陳　陳義信：越講越要拉弓

台灣撐得過2天？柯文哲嘆「喊台獨卻取消徵兵」　國防部回應了

中職／沒奪150勝留終生遺憾　陳義信：再投1季就能辦到

中職／誰是彭政閔不動4棒接班人　王光輝：目前看不到

中職／一代象4棒評二代象4棒彭政閔　王光輝：菜鳥球季就有大將之風

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

政治熱門新聞

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可..

台北燈節開展　柯P宣布20萬人..

韓國瑜：台灣連新加坡尾燈都看不..

楊麗環陪同柯文哲桃園參香引關注

台北燈節點燈　李文輝：全台灣的..

吉林路火警　警消馳援搶救

台南立委補選　吳子嘉：五五波

韓國瑜回擊蔡英文、蘇貞昌　面對..

影／3市長放天燈沒揪柯文哲？ ..

義大世界卡關8年　林義守：企業..

韓國瑜是子女奴　李佳芬爆他「這..

柯文哲嘆「台灣國防能撐2天？」..

花博不分藍綠　柯P盧秀燕逛花博

吳敦義將朱立倫的軍...僅王能..

更多熱門

相關新聞

本土樂團批韓國瑜低俗　憲哥說話了

本土樂團拷秋勤常在臉書對時事發表看法，近來他們對高雄市長韓國瑜積極推動觀光產業，找各方藝人代言頗有微詞，認為高雄人因此成為笑柄，更稱韓國於做法過於低俗。吳宗憲聽聞此事表示：「我看不出低俗的部分在哪裡!」

郭子乾神模仿3人物「秒切換韓國瑜」

抽空見韓國瑜？ 上海台辦主任李文輝微笑未回應

韓國瑜回擊蔡英文、蘇貞昌　面對問題了嗎？

韓國瑜：台灣連新加坡尾燈都看不到

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正！

即／休旅車對撞貨車！扭曲半毀女休克

即／永和高中生跳13樓墜落！休旅車等紅燈遭砸

狂男猛打8旬嬤　頭縫6針腳骨斷

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

男友保留「6個愛的位置」＝超在乎妳

婦科醫：月經來「做10件事＝自殘」

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面