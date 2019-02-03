阿美族歌聲飄向帝都　楊品驊在北京胡同講台灣故事

記者蔡浩祥／北京專訪

「陌生的城市啊，熟悉的角落裡」，位於北京五道營胡同的VA酒吧，一位深邃輪廓男子，一邊哼著晚上要演出的歌曲；一邊跟大陸朋友聊自家部落。他叫楊品驊，來自花蓮阿美族部落的少年，爽朗笑容下，孰不知他在大陸「戰鬥」已有11年之久。

部落長大的楊品驊，小學就隨家人去台北，一路從建中考到政大。原以為這對人生是個肯定，無奈卻被同學質疑是「靠加分」錄取，讓他一度懷疑自己。

但開朗、自信的楊品驊從不掩飾原住民身分，好歌聲更唱遍忠孝東路各家酒吧。直到大學畢業前往香港渣打銀行做廣告公關，時逢2008年北京奧運，才促成楊品驊留在北京「戰鬥」。

談及這段機緣，楊品驊坦言，一開始有點猶豫，畢竟大陸民眾對台灣原民文化沒有很了解；2008年，恰巧搭上這波陸客赴台熱，陸客對原民文化討論度高，才決定試看看。

▲來大陸已有11年之久的楊品驊，仍不放棄歌手夢想。（圖／受訪者提供）

楊品驊剛來北京時，對老北京方言聽得霧煞煞，連「土豆」與「花生」都分不清，靠著原住民熱情好客，佐以天然的「台灣好聲音」，逐漸與當地朋友拉近距離，打成一片。

2011年，楊品驊成立「漂流木藝術團」，帶著部落裡的孩子來大陸表演。他坦言，「在台灣，原住民表演費用很低，到各省市表演，待遇較優，也可以出去外面走走看看」。

然而，一次次兩岸大、小交流活動下來，讓楊品驊意識到不是長久之計，直言「那是一種消耗」。於是乎，2017年，北京坊建築群落完工，楊品驊把原民文化結合現代工藝，開設原民實體商店「原朝」。

▲2011年，楊品驊成立「漂流木藝術團」，帶著部落裡的孩子來大陸表演。（圖／記者蔡浩祥攝）

不過，就在一次的藏族料理體驗，楊品驊發現，除透過文創，用「吃」來認識原民文化，無疑是種更直接、親切的方式。

2017年，楊品驊把文創事業轉型，改以主題餐廳形式，不同族群的圖騰元素，調酒師、服務員、廚師皆是原住民，阿美、卑南、排灣族特色餐飲，象徵原住民熱情的小米酒，逐漸在胡同打出口碑。

隨著工作逐漸步上軌道，楊品驊也不忘鼓勵部落族人來北京工作；但，部落原住民既有的本位思維，讓他一度力不從心。

▲一次在藏族餐廳用餐，意外促成楊品驊開設原民風主題餐廳。（圖／記者蔡浩祥攝）

楊品驊無奈表示，「回部落幾次，族人大多已習慣原鄉生活，似乎還不大能適應這種文化變遷，到大陸發展，離他們太遠」。他坦言，「確實有點後繼無力」。

儘管如此，楊品驊工作之餘，仍心懷「歌手夢」，與大陸少數民族同好，為結合兩岸少數民族文化，嘗試、激盪出新的少數民族曲風，正不斷努力著。

訪談快結束前，仍維持一慣開朗、自信的楊品驊笑說，「只要大家還記得《高山青》怎麼唱，原民文化就不怕沒機會，會繼續『戰鬥』下去」。