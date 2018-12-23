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影／挑戰早餐「四大金剛」　朱昱成「烘蛋土司」逆襲魔都

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記者魏有德／上海採訪報導

5坪大的店面，隱身在虹橋路地鐵站旁，這間「烘蛋森林」是朱昱成6年前從台灣進軍上海早餐市場的「起家厝」，也是他夢想起飛的第一站。今年40歲的朱昱成從「快餐車」發跡，曾經騎摩托車環島，研究各地的台式早餐，最後決定將「烘蛋」帶進上海。

▲40歲的朱昱成從「快餐車」發跡，以「烘蛋」吐司挑戰上海早餐市場。（圖／記者魏有德攝）

▲40歲的朱昱成從「快餐車」發跡，以「烘蛋」吐司挑戰上海早餐市場。（圖／記者魏有德攝）

朱昱成剛到上海的時候，對環境不熟悉，悶著頭開完店，身上只剩人民幣幾百元。他表示，「反正房租已經付三個月，做做看，能成就成，不成再回台灣，至少機票錢還留著。」

幸運的是，朱昱成開店的時候，碰到不少貴人相助，而他口中的「貴人」，竟然是騎著電瓶車，靠著送「外賣」認識的客人。他表示，上海很大，顧客習慣叫外賣，幾年前外賣都得店家親自送，為了增加客源，硬著頭皮也得上。

▲幾年前，大陸外賣平台還沒興起，朱昱成以送外賣的方式，讓生意越做越火。（圖／記者魏有德攝）

▲幾年前，大陸外賣平台還沒興起，朱昱成以送外賣的方式，讓生意越做越火。（圖／記者魏有德攝）

「老闆你幫我送一下外賣，就在附近而已。」朱昱成回憶起親自送外賣的日子，他認為，當時因為人手不足，得先把店門關上，送完再回來繼續營業，然而就是這種做法，慢慢建立了客群，「附近上班族很喜歡我的東西，越點越多，生意就慢慢火起來。」

▲朱昱成提醒想要西進創業的台灣人，選對地點，一開始投資不要太大，多給自己一點壓力。（圖／記者魏有德攝）

▲朱昱成提醒想要西進創業的台灣人，選對地點，開始投資不要太大，多給自己一點壓力。（圖／記者魏有德攝）

「烘蛋森林」門口的一張圓桌是朱昱成最喜歡的位置。他解釋，剛開始創業，從一早忙到中午便會坐下來看著路人、休息、甚至打個盹；至於為何喜歡坐在這邊，因為「感覺很舒服」。他說，當初對面是個空地，現在辦公樓快蓋好了，「三棟耶，你想想會有多少人，有1/10買我的早餐，就不得了了。」

儘管餐飲業入行門檻較低，但對朱昱成而言，在上海經營早餐店，挑戰可不小。首先要面對的是「飲食習慣」，當地40歲以上的中年人喜歡吃傳統的「四大金剛」，也就是油條、飯糰、豆花和燒餅，再加上鍋貼、生煎包等上海小吃，選擇特別多。

他表示，有些民眾不知道加熱的三明治，口感會這麼好，一般而言，當地消費者只有在便利店、西式餐廳、麥當勞才會吃到三明治，「而且是冷的」。對我們來說，熱的三明治是一種情懷，也是一種很方便的早餐」。但要如何把熱的三明治推廣出去，還得用口味去征服顧客的味蕾。

▲朱昱成在上海經營早餐店，「飲食習慣」是首先要面對的挑戰。（圖／記者魏有德攝）

▲朱昱成在上海經營早餐店，「飲食習慣」是首先要面對的挑戰。（圖／記者魏有德攝）

「烘蛋森林」的品項不多，三明治、蛋餅、鐵板麵，都是台式早餐的精隨，從中再做一些變化。客人的創意，有時卻讓朱昱成哭笑不得，他提到，一個蛋餅，可以加五種材料，薯餅、雞腿肉、肉鬆、培根、再加一顆荷包蛋，「老實說，蛋餅都包不起來，這怎麼捲阿！」。

也有客人的堅持，讓朱昱成印象深刻，甚至用他的名字和習慣吃的口味，放進菜單成為一道新的產品。有一個叫做安東尼的學生，一整年只吃雞腿肉加杏鮑菇，當時菜單上並沒有這口味，學生畢業離開後，朱昱成為了感謝他的堅持，就出現了「安東尼土司和蛋餅」。

▲位在上海虹橋路地鐵站的「烘蛋森林」，是朱昱成的第一家店。（圖／記者魏有德攝）

▲位在上海虹橋路地鐵站的「烘蛋森林」，是朱昱成的第一家店。（圖／記者魏有德攝）

選擇從上海做為他的出發點，朱昱成看上這個城市擁有的「無限可能性」。他認為，上海之所以被稱為「魔都」，全因變化快到讓人無法捉摸，機會跟風險也並存，假使沒做好準備便投入太深，容易爬得高、跌得快」。

創業6年的時間，「烘蛋森林」曾經迅速擴張，全盛時期有10間加盟店，卻也收掉了8間。朱昱成重新整理思路，決定踩穩腳步、打好基礎。他提醒想要西進創業的台灣人，只要選對地點，一開始投資金額不要太大，給自己多一點壓力，不管大陸市場模式變化有多快，穩紮穩打才能走得更遠。
 

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