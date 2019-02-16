小包包裡有大世界！　機捷A8藝文中心賴乙萱創作展

▲賴乙萱和她的皮雕包包作品。（圖／桃園藝展中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

搭機捷來看展。桃園市文化局16日指出，機捷A8藝文中心即日起至2月24日，展出「移動．花園．城堡-小包包的大世界」賴乙萱創作展。林口在地藝術家賴乙萱，將於現場展出包含油畫、水彩以及皮雕等多種形式及媒材的作品，歡迎龜山林口地區喜好藝文的朋友們踴躍前往參觀。

文化局指出，賴乙萱自廣告設計業出身，有過長達11年的業界經歷，在廣告界服務過知名的化妝品、消費品及航空公司客戶，累積了源源不絕的創作能量，也得過許多廣告設計獎項，然而她並不以此為滿，始終想進行自己的創作。

▲▼機捷A8藝文中心舉辦賴乙萱創作展。（圖／桃園藝展中心提供）

後來在台北美術館上課接觸了皮雕，開啟了她皮雕創作之路，不到三年的時間，就與夥伴在新光三越藝廊，舉辦創意皮包展，在當年還曾引起一番關注。因為喜歡皮的質感、又不想跟別人一樣，只好自己打造。長時間在歷史博物館擔任志工的她，汲取了馬蒂斯、米羅、慕夏等多位藝術家的精髓，轉化成為一件件獨一無二的作品。



「移動．花園．城堡-小包包的大世界」賴乙萱創作展，展出的作品，無論是光影生動的繪畫、風格獨具的皮雕創作或是後現代感手作典藏包包，都蘊藏著深度情感，以及無與倫比的張力。希望與大眾分享她數十年來體驗、學習、創作、探索自我的藝術人生。