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地下水之爭　歐欣：龍崎掩埋場與鑿井相距1公里非0.4公里

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▲台南地檢署2018年5月14日勘驗歐欣公司廠區內觀測井。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署2018年5月14日勘驗歐欣公司廠區內觀測井。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環團陳椒華老師2月16日上午邀請各界見證台南龍崎區牛埔里有地下水一事，由於該鑿井位置並非位於歐欣公司「龍崎無毒事業廢棄物處理中心」廠區內，且相距約有1公里並非環團所說400公尺，歐欣公司表示與該案並無關聯，對於廠區外部所做調查，沒有評論。

歐欣公司發言人賴莉婷表示，該案2003年環評及2010年環差報告以及水保計畫審查期間，皆經實地調查與現勘並鑽孔探測（水保計畫鑽探計28孔），最深鑽孔達50公尺，進行地下水觀測，惟依據觀測結論並不符合地下水文特性，並無實際之地下水，但歐欣公司仍納入做水土保持邊坡穩定之保守設計，實際上較真實狀況更為安全。廠區內並依環評承諾及相關法規，設置兩口地下水監測井，自2009年起每3個月進行一次環境監測現場調查至今，歷次調查均未在監測井中發現地下水，調查結果並定期呈報主管機關核備。

▲台南地檢署2018年5月14日勘驗歐欣公司廠區內觀測井。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴莉婷指出，陳椒華老師於2018年5月14日曾隨台南地檢署進廠區內勘查監測井，見證井內並無地下水且井管確實開篩，陳老師也在現場簽名確認，正式做成司法上紀錄；隨後歐欣公司亦提送由地質技師簽證的地質鑽探報告（含地下水觀測及各鑽孔位置座標）及審查通過的水土保持計畫予台南地檢署參考。陳老師現在卻以廠區外的鑿井觀測結果，指涉、推論歐欣公司廠區內應有相同狀況，自行推翻自己已經在司法上承認的完備程序跟證明。

賴莉婷說，歐欣公司對此情形，因為不屬於廠區內的觀測行為，歐欣不予評論，但仍呼籲各界尊重技師專業、政府機關審查結果及司法證據，如有影射歐欣公司違法之情形，歐欣公司亦將收集證據，必要時採取相關法律行動。

此外，此案以處理事業廢棄物為主，不像一般生活垃圾會產生大量滲出水，除場內不會有滲出水之外，並將依環評審查結論要求，收集掩埋區內的雨水回收使用而不對外排放，達到「零排放」，因此對該區域的水文水質不會有影響。

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關鍵字：地下水,歐欣,龍崎掩埋場,鑿井

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