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川普宣布國家緊急狀態「演說狂批歐巴馬」　CNN事實查核打臉

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普執意要蓋圍牆。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

為了爭取美墨邊境圍牆經費，美國總統川普15日在白宮宣布進入國家緊急狀態。他在演說中提及各種問題，包括非法移民造成毒品、幫派等犯罪行為，還有國債與中美貿易戰等爭議。不過，CNN比對他所說的話並進行事實查核，逐一列出錯誤之處。

川普15日宣布國家緊急狀態，預計政府將投下80億美元築起阻絕非法移民的圍牆。他發表談話時提及，「我建了很多牆，我有很多錢。」然而，CNN指出，截至15日為止，川普任職期間並沒有建造新的圍牆，目前準備工作已開始，美國海關及邊境保衛局簽署了合約，德州里奧格蘭德山谷（Rio Grande Valley）的建設工程預計本月開始。

川普說，大量的毒品從未受保護的邊境地帶運進美國。不過，從墨西哥被運往美國的許多毒品其實都經由合法的入境口岸，而非透過邊境。

▲▼加州聖地牙哥美墨邊境，巡邏官員抓補一名翻閱圍牆的非法移民。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州聖地牙哥美墨邊境，巡邏官員抓補一名試圖跨越圍牆的非法移民。（圖／達志影像／美聯社）

另外，川普表示，前總統歐巴馬造成的國債超過任何一屆總統。對此，CNN列出數據並聲稱這是錯誤的，而川普上任後，根據美國財政部先前的聲明，美國國債已超過22兆美元。

川普還說，中國就關稅問題已向美方支付數十億美元。不過，CNN報導，川普表面上營造出國外公司付錢給美國的印象，實際上這些關稅卻還是由美國企業埋單，從短期來看，美國消費者與公司最終可能是承擔關稅成本的人。

談及前總統歐巴馬時，川普說，對方曾告訴他「即將與北韓發生戰爭」。2名曾替歐巴馬工作的官員則在推特反駁這個說法；前任副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）寫道，2016年時並沒有和北韓處於「戰爭邊緣」，當時只有強調北韓帶來的核武威脅，這跟川普描述的完全不同。

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關鍵字：川普,國家緊急狀態,非法移民,邊境,CNN,北美要聞

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