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經濟部直喊核二「卡」地方　新北市府：拿地方政府卸責、混淆視聽！

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▲▼立法院施政報告總質詢 蘇貞昌 吳釗燮 陳明通 沈榮津 蔡清祥 林佳龍 張景森 立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院15日施政報告總質詢，蘇貞昌、沈榮津。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／新北報導

經濟部長沈榮津於15日在立法院表示，現在核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去，所以不能用，核二是卡在地方。對此，新北市核安監督委員會強調，全國能源政策屬中央權責，地方政府無權決定，中央政府應說明清楚，告訴全國民眾，已決定的能源政策及方向，不能拿地方政府卸責，混淆視聽，誤導民眾。

新北市核能安全監督委員會16日說明，核二廠燃料池目前尚有貯存空間，核能發電機組可持續運轉，並無影響，中央沒有向民眾說清楚、講明白。核電廠延役與否是屬中央政府全國能源分配使用的政策，推給地方政府是完全不負責任的作法！

新北市核能安全監督委員會表示，全國能源政策本來就是中央主管權責，地方政府無權決定，核電廠的未來規劃方向(除役或延役)，經濟部能源局也於108年1月31日發布新聞稿說明，核二延役申請已超過期限，國會難以支持延役預算......等，並希望各部會、地方政府、社會各界共同支持能源轉型，已強調中央早已決定能源政策及方向。

因此，若再將核電廠繼續使用或延役問題推給地方，就是不負責任的政府。另外，核二廠一期乾式貯存設施目前正由行政院環保署進行環境評估差異分析審查，相關設施只要符合安全規格，依法規程序進行及申請，並按圖施工，新北市基於地方民意，亦將予以尊重，切勿再以能源使用政策問題，推卸責任予地方政府。

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關鍵字：核電廠,核電延役,經濟部,沈榮津

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