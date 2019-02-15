宣布「以核養綠」公投二部曲啟動！　黃士修提加入究責機制

記者崔至雲／台北報導

經濟部日前拍板核電廠不延役、不重啟，讓許多在去年年底支持以核養綠的民眾氣炸，認為當初的公投等於白做工。以核養綠公投領銜人黃士修15日上午在臉書宣布，「我在此宣布，以核養綠公投二部曲，正式啟動！」並呼籲民眾盡速簽署「核能減煤公投提案書」。

黃士修指出，這次的公投題目為「您是否同意，立法院應制訂包含究責機制之核能減煤專法，使 2030 年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」並請各位夥伴動員人脈網絡，必須在二月底前，收集三千張提案書，在三月初正式向中選會提案。

▲黃士修宣布「以核養綠」公投二部曲啟動。（圖／記者許展溢攝）

黃士修也請民眾廣傳這個影片，下載提案書格式列印，「不要急著衝上街頭，請先打電話，找十個親朋好友簽名。然後拜託他們，再各自打電話找十個人。這很重要很重要很重要，請務必照做」。

經濟部拍板核二、三廠將不延役、核四不重啟，引來黃士修強烈不滿。對此，行政院長蘇貞昌2日表示，台灣已經是幾十年來走到這裡，核四已經封存，核一也早已過期，正因為過去的政策錯誤，才浪費那麼多錢，產生那麼多爭議。蘇貞昌強調，未來能源政策，在不重啟、不延役核電廠的原則下，一定要努力推動再生能源，讓能源政策向前走，希望燃煤也改成燃氣，減少燃煤，讓綠能發電能順利。