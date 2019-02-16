影／老婦電影院前賣刮刮樂為生「遭搶一整本」　匪遮車牌、變裝仍10h落網

記者陳豐德／新北報導

想賺錢也不能犯罪！新北市新莊區15日晚間於民安路附近發生一金豬刮刮樂遭遭搶奪案件。一名販售台灣彩券刮刮樂為生的王姓女子在擺攤販售時，被一名騎乘機車的男子盯上，他先是佯稱要購買刮刮樂，利用挑選的時候趁機槍走一整本，讓王女瞬間損失2萬元，警方獲報後火速偵辦，不到5小時就緝捕兇嫌到案。

▲匪搶走一整本刮刮樂後騎車逃逸，還遮蔽車牌、變裝要躲避查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，65歲的王女平常都在新莊民安街的「鴻金寶麻吉影城」前擺攤賣刮刮樂，15日當天8時許他如常擺攤，騎乘機車頭戴安全帽的47歲楊姓男子卻來到攤位前，並向王女表示要挑選刮刮樂；起先他為了降低王女心防，還先付了幾百元挑了幾張，後來表示要買貴一點的，向王女手中接下一整本每張500元的刮刮樂後，隨即騎車逃逸。

▼搶匪變裝後將紅色反光上衣丟棄在路旁。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方獲報後組成專案小組追緝，經過調閱監視器比對後，發現楊男犯案前就先遮住車牌，意圖規避警方查緝，身上穿的一件紅色反光上衣在夜晚也相當明顯，在逃逸途中他變裝預備好的夾克後丟棄路旁。

警方表示，16日凌晨1時許警方就在其住處埋伏，順利逮到楊男，他到案後卻矢口否認，但被害人指證歷歷，監視器也清楚拍下他的犯行，不容許狡辯，全案依照強盜罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

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▼警方10小時內火速逮捕搶匪歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）

