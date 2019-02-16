吃飯會胖？蔡英文挺台灣米：吃啥都會胖 一定要吃米！

▲總統蔡英文。（圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣農產品外銷出口去年達到54.7億美元創下新高，總統蔡英文16日出席「國產米食嘉年華開幕活動」時表示，農產外銷破3項紀錄，鼓勵國人多吃米，她還笑稱大家說吃米飯會胖，「但吃其他東西也會胖」，不如多吃健康影響的台灣米飯。

去年台灣農產品外銷出口達到54.7億美元，創20年新高、水果外銷金額1億3千萬美元也創紀錄、我國農產品出口到大陸22.7億美元也刷新紀錄，成長達到23.2％，今年度的目標則是出口要破60億美元。

蔡英文及農委會主委陳吉仲等16日出席做伙來呷飯國產米食嘉年華活動，陳吉仲致詞時特別感謝蔡英文對農漁民的照顧，只要發現第一線農民遇到問題，就會立刻打電話給他

。蔡英文表示，去年度農產品外銷狀況極佳，受到國際肯定，她要鼓勵國人一起吃米，用行動最實際的力挺台灣農民。

蔡英文透露，自己早上吃麵包、中午吃麵、晚上再吃麵食，回想起來一不小心就忘了吃米，所以她要時時提醒自己，「不管怎麼樣，每天一定要有一餐吃到米飯」。蔡英文也笑稱，「很多有人怕胖所以怕吃米飯，但吃其他東西也會胖｣，米飯很營養也是重要文化，所以要鼓勵大家一起吃米力挺農民。